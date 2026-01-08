L’orchestra dell’istituto comprensivo presieduto dalla dirigente scolastica Giuliana Fiasché vola nella giovane repubblica insulare del Mediterraneo rappresentando l’Italia al concorso internazionale artistico per orchestre scolastiche. “È stato un lavoro impegnativo, a tratti estenuante, ma carico di entusiasmo – racconta il prof. Antonio Calipari – ringrazio la preside, i colleghi, le Amministrazioni comunali, le famiglie e soprattutto i nostri studenti, che saranno i veri protagonisti di questa avventura”. L’evento si svolgerà dal 19 al 23 gennaio p.v. alla presenza del presidente della Repubblica maltese, Myriam Spiteri Debono, e di importanti autorità italiane tra cui il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara; il vicepremier Matteo Salvini e il senatore Mario Pittoni.

di Antonio Baldari

Crederci sempre, arrendersi mai. Se fosse un antico adagio popolare sarebbe proprio questo, per un sogno costruito con impegno, visione e cuore che diventa una splendida realtà; parliamo e scriviamo dell’orchestra dell’Istituto comprensivo “Marina di Gioiosa Jonica – Mammola” che da anni non è più una semplice orchestra scolastica essendo divenuta simbolo di talento, disciplina e passione giovanile; l’orchestra unitamente al coro, della predetta istituzione scolastica reggina, che hanno saputo affermarsi sul territorio nazionale conquistando primi posti in prestigiosi concorsi musicali in tutta Italia (tanto per citare da Lucca a Casamicciola, e fino ad arrivare Roma dove ci si è perfino esibiti in piazza San Pietro, davanti a Papa Francesco, nel 2019 nda).

Insomma, un percorso di crescita costante fatto di sacrifici quotidiani indefessamente compiuti, che oggi conosce un nuovo, straordinario, passo, grazie alla notorietà raggiunta, con il presidente del “Partenariato internazionale MultiKulturalità Italia–Malta”, Mariano Campolo, che ha notato i giovani musicisti e decidendo di offrire loro una possibilità che pochi possono vantare, ossia la partecipazione al concorso internazionale musicale per orchestre scolastiche “Magilandia”, uno dei più rilevanti appuntamenti europei dedicati alle scuole, che vedrà la partecipazione di istituti provenienti da Austria, Polonia, Italia, Malta ed altri Paesi.

Ed invero, a rappresentare l’Italia saranno soltanto due scuole, un istituto di Milano e giustappunto l’istituto comprensivo “Marina di Gioiosa Jonica-Mammola”, mirabilmente presieduto dalla dirigente scolastica Maria Giuliana Fiasché, con la manifestazione che si svolgerà a partire da lunedì 19 gennaio p.v., ed epilogo al venerdì 23, dalle ore 10, nella prestigiosa Antoine De Paule Hall-San Anton Palace, sede della Repubblica di Malta, alla presenza del presidente della Repubblica maltese, Myriam Spiteri Debono – che un anno fa venne ricevuta in visita ufficiale al Quirinale dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella – ed essendo della kermesse anche importanti autorità italiane tra cui Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito; Matteo Salvini, vicepremier nonché titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Mario Pittoni, senatore e figura di riferimento nel mondo dell’istruzione italiana che ha pure avuto l’intuizione e l’onore di dare il nome “MAGILANDIA” al predetto concorso.

Ad ogni buon conto, va doverosamente evidenziato che, dietro questa grande opportunità, c’è il certosino lavoro della sopraccitata dirigente scolastica, Maria Giuliana Fiasché, che ha sempre creduto, senza esitazioni, nel valore educativo dell’arte e della musica non limitandosi alla mera autorizzazione a partecipare all’evento ma si è in ogni istante spesa a sostegno del progetto difendendolo, accompagnandolo e, in ultima analisi, incoraggiandolo giacché ella ha visionariamente creduto nei ragazzi e nei docenti, al contempo costruendo una Scuola che non abbia paura di sognare in grande, volando alto: tanto per riferire il dietro le quinte, appena ricevuto l’invito la Fiasché ha immediatamente avviato i contatti, coordinando gli aspetti istituzionali, e dato impulso all’organizzazione come sempre dimostrando una guida attenta, presente e profondamente convinta che la scuola debba offrire esperienze che indubbiamente cambiano la vita e, se si vuole, in buona percentuale il contesto in cui si vive.

A tradurre questa visione in una splendida realtà è stato il responsabile del corso musicale, il professor Antonio Calipari che, affiancato dai Colleghi docenti Carmelo Gramuglia e Valerio Colaci, ha lavorato senza tregua sin dal luglio dello scorso anno per rendere possibile la partecipazione avendo cura dei documenti, della logistica, dell’organizzazione, dello studio musicale, e della preparazione dei ragazzi: un impegno intenso, spesso oltre gli orari di lavoro e anche durante le festività natalizie, portato avanti con determinazione e amore per i suoi studenti.

Ed è altresì doveroso rimarcare come la partecipazione al concorso è gratuita, ma le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli alunni, non una cifra semplice da sostenere per molte famiglie, ed è stato qui che è entrata in gioco la forza della Comunità con l’Istituto e le Amministrazioni comunali di Mammola e Marina di Gioiosa Jonica che hanno garantito un contributo economico fondamentale; grazie all’impegno dell’assessore comunale all’Istruzione e Pari opportunità gioiosano, Barbara Costa, è stata inoltre organizzata una raccolta fondi che ha consentito di aiutare anche gli ex alunni sotto i 16 anni, ammessi dal regolamento del concorso.

Per concludere, a rappresentare ufficialmente l’Istituto saranno la dirigente scolastica Fiaschè; il sindaco di Marina di Gioiosa Jonica, Rocco Femia, ed il già citato esponente della giunta comunale gioiosana, Costa, che parteciperà anche nel suo ruolo più prezioso ossia quello di mamma. “È stato un lavoro davvero impegnativo, a tratti estenuante, ma carico di entusiasmo – racconta il prof. Calipari – questa opportunità è un regalo enorme per i nostri ragazzi, ringrazio la Dirigente, i colleghi, le Amministrazioni comunali, le famiglie e soprattutto i nostri studenti, che saranno i veri protagonisti di questa avventura”; durante la permanenza a Malta gli studenti frequenteranno anche un corso di lingua inglese, con rilascio di certificazione riconosciuta, per una straordinaria esperienza formativa che unirà arte, cultura, crescita personale e apertura al mondo a dimostrazione di cosa può diventare la Scuola quando incontra passione, competenza e…sì, anche e soprattutto una dirigente che sceglie ogni giorno di credere nei suoi ragazzi. E scusate se è poco!

Ad maiora semper!