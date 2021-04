MAGGIO DEI LIBRI Venerdì 23 Alb incontra Domenico Dara

R. & P.

L’Associazione ALB Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno ha aderito all’undicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e la lettura.

Gli eventi in calendario che verranno comunicati di volta in volta, avranno inizio il 23 Aprile, Giornata mondiale del libro e dei diritti d’autore, per concludersi il 31 Maggio, in streaming seguibili collegandosi al seguente indirizzo web https://www.facebook.com/albsiderno, alle ore 18

Il primo evento sarà il 23 Aprile con Domenico Dara e il testo “Malinverno”, ed Feltrinelli, che dialogherà con Simona Masciaga.

Astolfo Malinverno, bibliotecario di Timpamara, deve anche ricoprire il ruolo di cristone e la sua fervida fantasia, lo porta ad inventare storie, sia sui vivi compaesani che sui defunti, a cambiare addirittura il finale dei romanzi letti. Malinverno è un romanzo ricco di magia che stimola l’ immaginazione, carico di sentimenti puri e di passione scaturito dell’inesauribile penna di Domenico Dara il quale unisce abilmente il talento dei narratori orali all’eternità della scrittura.