MAG Rinviata a data da destinarsi la presentazione del libro “L’eredità dello sguardo”

di Libreria MAG

Care amiche, cari amici, visto l’incendio scoppiato ieri sera

all’impianto di trattamento dei Rifiuti di Siderno (al momento non

completamente spento) e la conseguente colonna di fumo pieno di sostanze

nocive esalate anche nel centro abitato, vista l’ordinanza del Comune

di Siderno che impone la chiusura delle scuole per la giornata di domani

e di tenere le finestre ben chiuse, vista l’impossibilità di garantire

la necessaria aerazione dei ns. Locali richiesta dalle norme Anti-Covid,

particolarmente stringenti durante gli incontri con l’autore, ci vediamo

costretti a rinviare a data da destinarsi la presentazione del libro

“L’eredità dello sguardo” prevista per domani, sabato 26 settembre alle

17,30.