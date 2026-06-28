SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

M.na di GIOIOSA J.ca – UN SUCCESSO DA SOLD OUT: OLTRE 150 CUORI UNITI PER COMMA TRE!

​Ci sono serate che non si possono spiegare, ma solo vivere. Ieri sera l’Associazione Comma Tre ha scritto una delle pagine più belle della sua storia, facendo registrare un sold out straordinario che ci riempie il cuore di gioia!

​Riuscire a radunare 150 persone e forse persino di più, potrebbe sembrare un traguardo semplice, ma vi assicuriamo che dietro c’è un lavoro immenso. Se questo miracolo è stato possibile, è solo grazie alla storia dell’Associazione: un cammino fatto di amore puro, autenticità e incrollabile determinazione.

​La gioia più grande? Sentire l’abbraccio caldo di una comunità che ci stima e ci vuole bene. Vedere così tante persone, dagli amministratori locali alle tantissime associazioni del territorio, scegliere di trascorrere ore di assoluta spensieratezza, sorrisi e felicità insieme ai ragazzi di COMMA TRE, è stato il regalo più bello in assoluto.

​“Sono profondamente orgogliosa di noi e di quanta strada abbiamo fatto” – racconta la Presidente, Simona Coluccio.

“Voglio ringraziare con tutto il cuore ogni singolo partecipante. Un pensiero speciale, però, va anche a chi non è riuscito a essere presente fisicamente per altri motivi, ma ha voluto comunque farci arrivare il proprio contributo e la propria vicinanza. Sapere che siete al nostro fianco ci dà una forza immensa”.

​Grazie, grazie e ancora grazie a tutti voi per aver trasformato una semplice serata in un trionfo di solidarietà e affetto. Quando l’amore chiama, la nostra comunità risponde sempre.

LE IMMAGINI E IL VIDEO CON LA SORPRESA FINALE

VIDEO ESCLUSIVO