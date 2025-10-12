R. & P.

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime il proprio plauso e la più profonda soddisfazione per la vasta operazione antidroga portata a termine dai colleghi del Comando Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica dipendente dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, guidato dal Generale di Brigata Totaro, che con la sua decisa e autorevole azione di comando ha impresso un nuovo e concreto impulso operativo a tutti i reparti della provincia reggina.

L’attività odiernna scaturisce dalla scoperta di un vero e proprio deposito di droga, scoperto il 19 luglio scorso dai colleghi della Stazione di Gioiosa Ionica, in un terreno isolato, che consenti di rinvenire oltre 30 chilogrammi tra hashish e pasta di marijuana, suddivisi in 36 confezioni pronte per la vendita, e più di un chilogrammo e mezzo di cocaina pura confezionata sottovuoto con tecniche professionali, che secondo le stime avrebbero generato circa 45 mila dosi e circa 350 mila euro di profitto.

Oggi, al termine di una complessa attività d’indagine, coordinata dal Comandante della Compagnia di Locri, Cap. Vincenzo Sanfilippo, i colleghi della Stazione di Gioiosa Ionica hanno arrestato il responsabile di tale attività illecita, in esecuzione di un O.C.C. emessa dal G.I.P. di Locri, mentre altre due persone risultano indagate.

L’USIC desidera evidenziare come, nella provincia di Reggio Calabria – e in particolare nella Locride – operi da sempre personale di altissimo profilo investigativo e professionale, esempio di dedizione e competenza. Tra questi, spicca il Tenente Colonnello Pugliese, Comandante del Gruppo Carabinieri di Roccella Jonica, che continua a distinguersi per capacità operative e senso dello Stato, in un territorio complesso ma strategico per la sicurezza nazionale.

Il Segretario Nazionale dell’USIC, Francesco Di Nuzzo, nel commentare l’operazione, ha dichiarato:“Questa brillante attività dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la costante azione di contrasto e prevenzione del fenomeno del narcotraffico e della criminalità organizzata, specie in una regione come la Calabria, dove la presenza dello Stato deve essere sempre forte, visibile e determinata.

Ai nostri colleghi che ogni giorno operano in questa terra tanto difficile quanto straordinariamente bella e affascinante, va il nostro più sincero ringraziamento. La loro dedizione, il loro coraggio e la loro professionalità rappresentano il volto migliore dell’Arma e dell’Italia.”Conclude l’USIC: “L’impegno quotidiano dei Carabinieri in Calabria è un esempio di servizio e sacrificio che merita riconoscimento e sostegno. Continueremo a promuovere ogni iniziativa utile a valorizzare il lavoro di questi straordinari servitori dello Stato.”