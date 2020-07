LUNGOMARE DI SIDERNO I Commissari chiariscono: “La verniciatura della ringhiera è parte del piano di ristrutturazione”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – “La verniciatura della ringhiera è parte del piano di ristrutturazione del lungomare delle Palme”. E’ questa la risposta della Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno all’appello lanciato nei giorni scorsi, su Lente Locale, dal cardiologo Michele Iannopollo, supportato dall’associazione di commercianti “Insieme con il Cuore” presieduta da Antonella Verteramo che ha incontrato i Commissari, i quali, a loro volta, hanno mostrato sensibilità all’appello lanciato dal professionista sidernese, da sempre attento alle tematiche della prevenzione in campo sanitario e del decoro urbano.

Alla fine, dunque, c’è soddisfazione da ambo le parti, per il prossimo avvio dei lavori di ristrutturazione del lungomare, impreziosito, quest’anno dal riconoscimento della bandiera blu che ha già fatto aumentare in maniera esponenziale le prenotazioni di alberghi e case vacanza a Siderno, pervenute da tutta Italia.

In particolare, il dottore Iannopollo, che si era detto disposto a devolvere la somma di cinquecento euro per dipingere di blu la caratteristica ringhiera, coinvolgendo altri professionisti e imprenditori del luogo, coglie l’occasione per lanciare un nuovo appello al senso civico dei proprietari di cani, affinché i loro amici a quattro zampe non abbandonino le deiezioni su marciapiede e aiuole del lungomare.