Il Sud Italia non solo impressiona, resta con te. Le città raccontano storie, i panorami continuano all’infinito e ogni boccone di cibo sembra la conferma che sei nel posto giusto. Un viaggio qui mescola coste, villaggi collinari, antiche rovine e ricchi piatti regionali. Che si tratti della tua prima visita o meno, questo percorso unisce fermate iconiche con gemme tranquille che valgono la pena guidare..

Come divertirsi mentre si è in viaggio

Molti dimenticano che anche il viaggio tra le fermate fa parte del viaggio. La musica è un must; crea una playlist con classici allegri e brani rilassanti per i periodi più lunghi. I podcast possono aiutare a passare il tempo, soprattutto quelli incentrati sui viaggi o sulla cultura italiana. Se condividi il viaggio, gioca o lancia curiosità può mantenere alti i livelli di energia.

Tuttavia, non dimenticare di fare delle soste lungo il percorso. Durante le pause, un espresso veloce in un bar lungo la strada o una visita a un villaggio a caso aggiunge varietà alla giornata. Ora che sai come divertirti in viaggio, iniziamo l’itinerario!

Inizio da Napoli

Inizia il tuo viaggio a Napoli, dove le strade sono piene di colori, rumori e storia. Prendi una classica pizza margherita da una pizzeria locale e passeggia per il centro storico, ricco di negozi, chiese e cortili nascosti. Il lungomare offre un’atmosfera diversa, perfetta per una passeggiata al tramonto. Fai un giro veloce a Pompei o Ercolano se ti piacciono le rovine antiche. Prima di lasciare la città, fermati nei Quartieri Spagnoli o esplora la Napoli sotterranea per dare un’occhiata agli strati della città sotto la superficie. C’è sempre qualcosa di inaspettato che ti aspetta dietro l’angolo.

Amalfi Coast: Positano, Amalfi, Ravello

Dopo Napoli, dirigiti a sud lungo la tortuosa Costiera Amalfitana. Trascorri una notte a Positano e percorri le strette viuzze che scendono fino al mare. Proseguimento per Amalfi per una visita alla sua iconica cattedrale e negozi al profumo di limoni, per poi salire a Ravello, cittadina tranquilla con panorami mozzafiato e ville storiche. Ogni fermata qui sembra una cartolina che prende vita. Non affrettarti in questo tratto: ogni città ha qualcosa di diverso da mostrare.

Matera in Basilicata

Dalla costa dirigersi verso Matera. Le case e le chiese scolpite nella pietra del quartiere Sassi creano uno dei paesaggi più surreali d’Italia. Trascorri una notte in un hotel in una grotta e passeggia per le strade tranquille al tramonto, quando tutto si illumina sotto luci soffuse. Questa è una città dove passato e presente convivono fianco a fianco e il cibo lo riflette, sapori profondi, ingredienti locali e ricette tramandate di generazione in generazione.

Puglia: Alberobello, Ostuni, Lecce

Prosegui in Puglia, iniziando da Alberobello e dai suoi insoliti trulli. Queste piccole abitazioni in pietra con il tetto conico sembrano uscite da una fiaba. La prossima è Ostuni, la “Città Bianca”, arroccata su una collina con vista che si estende fino all’Adriatico. Termina questo tratto a Lecce, nota per i suoi edifici in arenaria dorata e le vivaci piazze. La costa pugliese merita una deviazione: fai un salto a Polignano a Mare o Otranto se c’è il sole e hai voglia di fare una nuotata.

Calabria: Tropea, Pizzo, Scilla

La strada verso sud conduce in Calabria, dove le cose sembrano più tranquille e crude. Tropea è nota per le sue viste dalla scogliera e spiagge con acque limpide e poco profonde. A breve distanza in auto, Pizzo offre una rilassante sosta al mare ed è la patria del tartufo, una specialità locale di gelato. Concludi questa parte a Scilla, dove vecchie case in pietra si ergono a picco sul mare e le barche da pesca fiancheggiano il minuscolo porto. I miti legati a questa regione non fanno che aumentare la sua atmosfera.

Estensione Facoltativa: Sicilia

Se il tempo lo consente, guida a Reggio Calabria e prendi il traghetto per la Sicilia. Messina è il punto di ingresso, ma valuta l’idea di guidare direttamente a Taormina o Catania per concludere il viaggio in bellezza. La Sicilia porta un cambiamento nello scenario, nel cibo e nell’energia: campi di lava, teatri antichi e mercati di strada sono solo l’inizio.

Incartare

Il Sud Italia invita a ritmi più lenti e premia chi percorre la strada panoramica. Questo viaggio non consiste nel correre attraverso i luoghi. Si tratta di trovare la svolta inaspettata, il tavolo perfetto per il pranzo o il vicolo tranquillo che sembra tuo. Ogni fermata ha il suo sapore e, alla fine, la strada stessa sembra parte della storia.