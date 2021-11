LUCUS A LUCENDO Giovedì al Cine Vittoria il film documentario dedicato a Carlo Levi

R. & P.

Uscito ufficialmente nelle sale italiane Lucus a Lucendo. A proposito di Carlo Levi, il film documentario di Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi dedicato a una figura unica del panorama artistico e intellettuale del Novecento, sarà in programma a Locri al Cinema Vittoria, giovedì 4 novembre alle ore 19,30.

Presentato e ben accolto dalla critica del 37° Torino Film Festival, il film è in distribuzione per le sale di numerose città italiane, a cominciare da quelle dove maggiormente Levi ha impresso la sua impronta biografica: Torino, Roma, Matera.

Sono tante le città dove Carlo Levi vive di una conoscenza e una passione vivissime presso un pubblico di lettori, studiosi e studenti, appassionati, cultori di un autore poliedrico, il ‘medico’ Carlo Levi vissuto, ancora in tempi complessi come questo, come una cura per lo spirito.

Il film è una produzione Caucaso con Luce-Cinecittà, e in collaborazione con Domus Films.

È stato realizzato con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, con il fondo etico BCC Basilicata, il supporto della Fondazione Carlo Levi, del Comune di Tursi, del Comune di Aliano e con il Patrocinio della Città di Torino, Città di Matera e Lucana Film Commission.

La pellicola incontra le diverse traiettorie di vita, di tempo e di espressione artistica di uno degli intellettuali più influenti del Novecento europeo.

Carlo Levi, un uomo che ha contribuito alla complessa storia d’Italia tra il fascismo e il dopoguerra.

Scrittore mondialmente noto per il capolavoro Cristo si è fermato a Eboli (da cui anche la trasposizione filmica di Francesco Rosi del 1979) è stato il propulsore di un lascito etico e politico lucido, ispirante, sorprendentemente attuale.

Scrittore, pittore, medico, uomo politico per passione condannato al confino per antifascismo, antropologo e poeta per vocazione.

Il film interroga queste diverse tensioni, e un florilegio di temi leviani per niente superati, e urgenti: il significato della libertà, l’idolatria del potere, le retoriche della propaganda.

E la stupenda scoperta dell’altro, la sua antropologia nel Mezzogiorno dei poveri, dei contadini, delle classi subalterne.

Che significò per lui e per la nostra cultura una straordinaria scoperta di sé.

Un fuoco di pensiero critico e di umanità.

Non un documentario biografico, ma un viaggio alla scoperta delle realtà attuali descritte da Levi nel suo percorso, con una voce chiaroveggente e resistente al tempo.

Una figura tanto unica da poter incorporare due anime che oggi pare inconcepibile accostare: l’uomo politico e il poeta.

Protagonista del film è Stefano Levi Della Torre, pittore e nipote dell’intellettuale torinese, che a distanza di due generazioni intraprende una ricerca che lo porta tra la Liguria, il Piemonte, Milano, Firenze, Roma, la Lucania, la Bretagna e Parigi.

Un viaggio fisico e interiore nell’universo leviano.

Il documentario attraversa gli anni più sensibili del Novecento italiano, stagione che Carlo ha vissuto e raccontato con la propria arte.

Ad accompagnarlo, uno dei più importanti studiosi e intellettuali italiani, Carlo Ginzburg, e Alessandra Lancellotti, regista e personaggio in campo, che incarna un nuovo discepolo, ruolo che Stefano aveva ricoperto con lo zio. ù

Il loro dialogo si intreccia con le immagini di alcuni dei più importanti archivi visivi d’Italia; con i grandi avvenimenti della storia collettiva e con la dimensione intima, familiare e artistica di Carlo Levi.

E corrono le immagini di ieri e di oggi della Lucania, rivelata nel Cristo.

Quel territorio di cui Carlo Levi ricordava il passato boschivo con l’espressione lucus a non lucendo (bosco della non luce).

Quel paesaggio oscuro conosciuto durante il suo confino.

Il film segna l’esordio alla regia di Alessandra Lancellotti, architetto lucano.

Ed è la nuova regia di Enrico Masi, regista già presente nel panorama del documentario italiano.

Lucus a Lucendo. A proposito di Carlo Levi è stato in sala il 22 settembre alle ore 20:00 al Cinema Lumière (Sala Scorsese) di Bologna, alla presenza degli autori e dei suoi protagonisti, con Stefano Levi della Torre e Carlo Ginzburg.

Successivamente, il film ha raggiunto Milano il 23 settembre al Cinema Beltrade, per ritornare in uno dei luoghi in cui è nato, Torino, martedì 28 settembre ore 21:00 al Cinema Massimo.

Alla serata sono intervenuti i registi con Domenico De Gaetano, Davide Oberto e Paolo Manera, direttore Torino Piemonte Film Commission.