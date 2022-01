LUCI LED Come capire qual è la migliore

Il mercato dell’illuminazione led da qualche anno ha questa parte è stato protagonista di una crescita davvero significativa. Non a caso, sono numerosi i canali di acquisto a cui si può fare riferimento se si ha intenzione di comprare un dispositivo di questo tipo. Tuttavia, è sempre opportuno badare alle caratteristiche dei prodotti, per essere certi che soddisfino i più elevati standard di qualità. Oltre i tre quinti delle lampadine led che si trovano sul mercato attualmente, per esempio, sono prodotte in Cina; il problema è che non è così semplice individuare un produttore efficiente.

Come valutare il livello di efficienza dei prodotti

Di certo non si può pensare di acquistare tante luci led in modo da verificare la reale efficienza di ognuna di esse. Un buon accorgimento può, comunque, essere quello di puntare unicamente sui marchi più famosi e rinomati, come per esempio Noxion, Philips o Osram: si tratta di brand di prestigio che vantano una lunga esperienza nel settore e che, anche grazie alle numerose ricerche di mercato, permettono di verificare la qualità della produzione, sinonimo di credibilità e affidabilità. Insomma, per non correre rischi vale sempre la pena di affidarsi a prodotti di marchi famosi, mettendo da parte la tentazione di scegliere produttori per niente conosciuti solo per risparmiare pochi euro.

Lampadadiretta e un catalogo di alta qualità

I prodotti di Philips

Il nome di Philips è una vera e propria garanzia nel settore dell’illuminazione. Come noto, la sede di questo marchio si trova nei Paesi Bassi, nella città di Eindhoven. Parliamo di una realtà che vanta una notevole esperienza in questo campo, e non a caso mette a disposizione servizi e soluzioni di alta qualità in tutte le fasi della catena di valore. Philips è un’azienda che esiste da oltre 120 anni, e propone un vasto assortimento di dispositivi di illuminazione che hanno come denominatore comune il carattere innovativo.

Le soluzioni di illuminazione di Noxion

Un altro punto di riferimento nel mondo dell’illuminazione led può essere individuato in Noxion, anche se in questo caso parliamo di un’azienda molto più recente. Noxion Lighting, infatti, ha visto la luce – è proprio il caso di usare questa espressione – nel 2000. Attualmente è una realtà in costante crescita, e a partire dal 2015 si è concentrata sulla vendita alle imprese di apparecchi di illuminazione led. Come Philips, anche Noxion ha sede ad Eindhoven. I suoi articoli sono di assoluta qualità e, ovviamente, progettati e realizzati per soddisfare i requisiti previsti dalle norme europee: tutti prodotti, quindi, di notevole efficienza.

Osram, il sigillo di garanzia tedesco

Infine, in questa rassegna dei migliori marchi a cui affidarsi per l’acquisto di prodotti led non può mancare Osram, multinazionale che ha sede in Germania, a Monaco di Baviera. Si tratta di un produttore di prestigio mondiale, con oltre 100 anni di esperienza nella vendita di articoli di illuminazione. Questa realtà mette a disposizione un assortimento di prodotti vasto e caratterizzato da una forte tendenza alla modernità, con proposte ad elevato risparmio energetico. Non mancano, poi, specifiche soluzioni illuminotecniche all’avanguardia per molteplici ambiti.

La garanzia

Quando si acquista un prodotto per l’illuminazione, è sempre importante prestare attenzione alla garanzia che viene offerta. Gli articoli a led di Noxion sono garantiti da 2 a 7 anni, mentre la garanzia che viene proposta da Osram per i suoi prodotti Ledvance va da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, in base alle caratteristiche e al ciclo di vita di ogni apparecchio. Infine, gli articoli di Philips sono garantiti da 1 a 5 anni, sempre in considerazione della loro durata media.

Illuminazione led: cosa sapere per una scelta indovinata

In fase di scelta dell’illuminazione, la fabbricazione è uno degli aspetti che devono essere presi in considerazione, insieme con la resistenza, l’aspetto e il design. Le imprese sono in competizione tra di loro, e il livello di produzione è molto elevato: per questo può succedere di imbattersi in prodotti su cui la vernice o il rivestimento siano stati applicati in maniera non appropriata. Questo è un fattore su cui basarsi per riuscire a identificare un prodotto di maggiore qualità. Il peso è un altro indizio da considerare: la tecnologia led necessita di una certa quantità di alluminio per fare in modo che i prodotti possano mantenere una temperatura ideale, ed è per questo che non si possono avere prodotti di alta qualità troppo leggeri.