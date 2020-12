LOTTA AL COVID In arrivo altre due USCA

R. & P.

ISTITUITE ALTRE DUE USCA NELLA LOCRIDE: A CAULONIA E PALIZZI CHE SI AGGIUNGONO A QUELLA DI MARINA DI GIOIOSA. Lo ha dichiarato il Dott. Domenico Carbone, Direttore del Distretto Sanitario della Locride. LE NUOVE ISTITUZIONI COPRIRANNO I SERVIZI PER TUTTE LE POPOLAZIONI DELLA LOCRIDE, LIBERANDO IL PESO DEL LAVORO FINORA GRAVATO SOLO SULL’USCA DI MARINA DI GIOIOSA.Sono state completate le operazioni per l’allestimento ed il funzionamento di altre due USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), rispettivamente a Palizzi e Caulonia, che si aggiungono a quella di Marina di Gioiosa. Una decisione della Commissione Straordinaria dell’ASP nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Le due strutture, d’intesa con le autorità locali, sono state a messe a punto dal Distretto Sanitario della Locride diretto dal Dott. Domenico CarboneCon queste due nuove strutture, complete dell’organico sanitario, degli strumenti , del materiale per i test e dei mezzi informatici necessari, tutto il territorio della Locride viene ad essere coperto da un servizio della massima efficienza per affrontare l’emergenza Covid-19 nella LocrideA Palizzi l’USCA è ospitata nel Centro Polifunzionale, una struttura che è un fiore all’occhiello come attività sanitaria, bellezza accessibilità ed accoglienzaA Caulonia l’USCA è presso l’ex asilo, locale altrettanto idoneo ed adeguatoUn lavoro sicuramente non facile quello che ha dovuto affrontare e risolto con grande efficienza ed efficacia che contraddistingue sin dal suo insediamento il Direttore del Distretto Dott. Domenico Carbone e il suo staff locrideo, sulla base delle disposizioni della triade commissariale dell’ASP, in piena collaborazione con le autorità locali dei rispettivi paesi.