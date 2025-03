R. & P.

ROMA – Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, è stato nominato membro della Prima Commissione permanente “Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni” della Camera dei Deputati.

La Commissione, tra le più rilevanti a livello istituzionale, ha il compito di esaminare proposte di revisione della Costituzione e delle leggi costituzionali, oltre a occuparsi di tematiche cruciali quali ordinamento della Pubblica Amministrazione, sicurezza pubblica, enti locali, immigrazione, affari di culto e servizio elettorale. Inoltre, è responsabile della definizione delle regole fondamentali dell’agire politico, tra cui la legge elettorale, il finanziamento dei partiti e le forme della comunicazione politica.

«Sono onorato di poter contribuire ai lavori di una Commissione che svolge un ruolo centrale nel funzionamento dello Stato e nella tutela dei principi costituzionali. Metterò al servizio di questa istituzione le competenze maturate nel mio percorso professionale, con l’obiettivo di dare un contributo concreto al dibattito legislativo e al rafforzamento delle nostre istituzioni» – ha dichiarato l’On. Andrea Gentile.

La nomina è avvenuta su indicazione del gruppo parlamentare di Forza Italia, partito che Gentile ha voluto ringraziare per la fiducia accordatagli.

(Dettaglio foto: la foto allegata è stata scattata a margine della seduta delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia, alla presenza del Vice Ministro On. Francesco Paolo Sisto, del Presidente della Commissione Affari Costituzionali On. Nazario Pagano e del capogruppo in Commissione di Forza Italia On. Paolo Emilio Russo).