LOGOS-DIREZIONE ITALIA Oggi l’evento online di Gioventù Nazionale

Il Coordinamento Provinciale di Gioventù Nazionale – Reggio Calabria, lo scorso 26 marzo, ha presentato il primo di una serie di eventi denominati “LOGOS”, per cercare di avviare una forma attiva di dialogo su un confronto diretto e costruttivo di idee e opinioni per affrontare insieme le sfide dei nostri giorni.

Il termine greco, “LOGOS”, è stato scelto perché indica l’attività mentale del pensare e la capacità di tramutare il pensiero in dialogo.

Dopo il primo evento su come amministrare il territorio, Gioventù Nazionale presenta “Direzione Italia”.

Il tema centrale dell’evento riguarderà la Politica Estera della nostra Nazione, il ruolo geopolitico del Sud e della Calabria.

La mancanza di una visione del ruolo dell’Italia all’interno dell’Europa e nei rapporti internazionali inficia il nostro sviluppo.

La posizione strategica del nostro territorio all’interno del Mediterraneo dovrebbe essere fonte di crescita per la Nazione in primis ma soprattutto per la Calabria e tutto il meridione.

Il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Giovanni Puro, avvierà il confronto in cui interverranno l’on. Vincenzo Sofo, eurodeputato di ECR (Gruppo Conservatori e Riformisti Europei), e l’on. Edmondo Cirielli, presidente Direzione Nazionale Fratelli d’Italia e Questore e componente della Commissione Esteri alla Camera dei Deputati.

L’evento avrà luogo oggi,martedì 13 aprile 2021 alle ore 20:15, sulla pagina Facebook “Gioventù Nazionale – Provincia di Reggio Calabria”.