LOCRIDE Raffaele Sainato invita i sindaci a un’azione strategica coordinata e comune

DI SEGUITO IL TESTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA AI VERTICI DELL’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA LOCRIDE VIA PEC:

Come rappresentante istituzionale in seno al Consiglio della Regione Calabria, desidero cristallizzare formalmente quanto già espresso – in via colloquiale – ai Sindaci del territorio ovvero il bisogno di unire in un’unica, autorevole, voce le istanze comuni, in modo da concretizzare le legittime aspirazioni dei Cittadini che rappresentiamo, attraverso un’azione politica veramente incisiva.

Soltanto incamminandoci verso un agire coordinato, riusciremo a tracciare un percorso costruttivo e superare quei limiti di intralcio al raggiungimento dell’unico interesse prevalente alla strategia comune, finalizzata alla dotazione dei territori dei servizi pubblici essenziali.

Una prima fase programmatica, di concerto con i principali rappresentanti istituzionali regionali, mi ha consentito di far giungere presso l’Ospedale civile di Locri e altri presidi civili locali, duecento kit tampone per lo screening epidemiologico da Covid-19.

Esprimo un sincero ringraziamento alla Presidente Santelli, per l’impegno profuso ed il sostegno fattivo in quest’azione condivisa, al deputato del collegio n° 7 Locride/Piana On. Francesco Cannizzaro, per l’incessante attenzione prestata alle istanze rivolte e per la disponibilità elargita all’attuazione di sinergie positive di azione politica tra i territori, al Dr Bray Direttore sanitario dell’Asp reggina ed ai commissari dell’azienda ospedaliera, per la disponibilità manifestatami in questi giorni.

Non saremo soli nell’affrontare quest’emergenza ma, a livello locale, gli interventi dovranno essere coordinati ed unitari, maturati dinnanzi a tavoli tecnici e non affidate all’intuizione singola.

Abbiamo il dovere politico e morale, di procedere con una pianificazione d’intenti univoca, per tale ragione Vi esorto a comunicare la disponibilità a partecipare – anche telematicamente – ad incontri programmatici comuni.

Cordiali saluti,

Locri, 04.04.2020

Firmato

Raffaele Sainato

Consigliere Regione Calabria