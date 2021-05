Locride, in arrivo Unità Operativa dell’esercito per i vaccini a domicilio

di Redazione

LOCRI- Questa mattina, a Locri, il presidente del Comitato dei sindaci della Locride, Giuseppe Campisi, insieme al sindaco Giovanni Calabrese e all’assessore alle politiche sociali Domenica Bumbaca, ha incontrato il Colonnello Alfonso Zizza dell’Esercito Italiano.

L’incontro operativo si è svolto prima al Comune di Locri e poi al Centro Vaccinale di Siderno, dove ad accogliere la delegazione vi era il dottore Pasquale Mesiti.

Si è appreso che da lunedì, in supporto all’importante attività che sta svolgendo la Croce Rossa, arriverà un’Unità Operativa dell’Esercito che coadiuverà il dottor Mesiti e ASP di Reggio Calabria per accelerare nella Locride la somministrazione dei vaccini a domicilio per ultra ottantenni e soggetti fragili.

Calabrese ha ringraziato per questo il generale Pirro dell’Eserito Italaino, il commissario ASP Reggio Calabria Scaffidi, e il Colonnello Zizza.

Pasquale Mesiti

Anche Campisi, che interagira’ con gli altri sindaci della Locride, ha ringraziato per questa ennesima dimostrazione di collaborazione dello Stato al servizio dei cittadini e da qui, dalla Locride, parte un messaggio forte si speranza e voglia di ritornare a vivere, con la possibilità di limitare contagi e garantire il vaccino a tutti.

Il Comune di Locri, con il Settore Politiche Sociali coordinato dall’ assessore Domenica Bumbaca, collaborerà a coordinare le attività, insieme ai referenti dei Comuni, sempre relazionandosi con il Centro vaccinale di Siderno.