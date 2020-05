LOCRIDE E’ nata la sottofederazione del Partito Real Democratico

R. & P.

Nasce anche nella Locride una sottofederazione del Partito Real Democratico.

Fondato nel 2005 da una trasformazione del vecchio Partito nazionale monarchico, il PRD è un partito di “ispirazione monarchica, patriottico, nazionalista e conservatore, legato alle radici originarie dell’Europa ed ai valori tradizionali tra cui appunto anche la Monarchia, ma moderno nei contenuti e nelle forme” afferma Massimo Arsetti, segretario generale.

Per tutti coloro che ritengono che una monarchia costituzionale sia per i cittadini una garanzia “super partes” migliore, come Capo di Stato, rispetto ad un Presidente della Repubblica politico.

Con i migliori auspici viene nominato commissario per la sotto federazione della Locride, comprendente il comune di Locri e i comuni limitrofi, Annamaria Bumbaca : “ Dalla morte di Aldo Moro l’Italia ha subito un regresso per colpa di un sistema corrotto. Oggi assistiamo all’incapacità di governare il paese facendo gli interessi dei cittadini. Nonostante la nascita di movimenti nuovi e di generazioni non allineate al potere, pare che, arrivati in Parlamento tutti diventino “sistema”. La democrazia é al tramonto. E’ giunto il momento di cambiare, per questo motivo ho scelto di schierarmi con il PRD, dal quale mi sento rappresentata, e contribuire così alla realizzazione di un sogno. Nostalgia? Utopia? A che servono le nostre vite sennò?”

Il partito propone per via democratica la realizzazione di istituzioni rappresentative dirette al riconoscimento di una monarchia di carattere costituzionale.

Lo statuto si può consultare sul sito www.partitorealdemocratico.it .

Pagina FacebooK : https://www.facebook.com/PartitoRealDemocratico/

Iscrizioni : https://www.partitorealdemocratico.it/iscrizione.html

Contatti per la Locride: annabumbaca@gmail.com