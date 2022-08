LOCRIDE CAPITALE DELLA CULTURA Pronto un tavolo permanente

R. & P. (foto d’archivio di Enzo Lacopo)

Mentre la Riviera dei Gelsomini dopo una intensa e lunga estate si avvia a vivere un Settembre che si spera sia piu’ frequentato e soleggiato dello scorso anno , alcuni componenti del Tavolo Permanente di Concertazione hanno preso atto che si rende estremamente importante dedicare maggiore impegno per la Candidatura della Locride a Capitale della Cultura. Un impegno necessario che prioritariamente punta ad evidenziare anche con consapevolezza e orgoglio le immense potenzialità di diversa natura sparse sul territorio e che evidenziano le tracce dei 3000 anni di storia che il territorio si porta appresso..

Le recenti scoperte dei Mosaici della Villa Romana di Casignana che subito sono rimbalzati su diverse testate a livello nazionale: L’ampio spazio che RAI 2 .ha dedicato recentemente al MUSABA di Mammola, Il nuovo Teatro inaugurato a Moschetta/Locri nei giorni passati; la recente ristrutturazione del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri arricchito di numerose testimonianze dei vari periodi storici, e che sta registrando un notevole incremento di visitatori, rappresentano solo una parte del Patrimonio Culturale della Locride.

Accanto a queste risorse il territorio registra tante altre peculiarità che si evidenziano nell’ambiente, nei paesaggi tra le Marine… le Colline ..nelle vallate dello Stilaro …del Torbido, del Bonamico , nel Mitico Aspromonte. In questi ambiti si “adagiano” i numerosissimi Antichi Borghi ..suggestivi e carichi di Storia di Cultura che si organizzano e riescono con i loro B&B ad ospitare un numero sempre maggiore di turisti alla ricerca di armonia … tranquillità’.. “calda ospitalità.”

Le particolari condizioni climatiche favoriscono la produzione di numerose eccellenze Enogastronomiche che con maggiore frequenza vengono esportati in giro per il mondo.

Molti altri elementi caratterizzano la Riviera dei Gelsomini e danno impulso alle attività turistiche del territorio e in particolare anche Il Porto delle Grazie di Roccella Jonica considerato uno dei Porti più qualificati del Sud Italia, il Complesso Termale di Antonimina rinomato per le sue “Acque Sante”. il Sito Religioso “Madonna dello Scoglio “ di Placanicac he che richiama ogni anno centinaia di migliaia di fedeli provenienti dalle diverse regioni Italiane e dall’Estero.

Quanto fin qui sinteticamente evidenziato sono segnali che il T.P.C.sta cogliendo ed è in piena mobilitazione per coinvolgere tutte le realtà associative, culturali, produttive, esistenti sul territorio con la piena convinzione che uniti e compatti facendo fronte unico Pibblico://Privati non mancheranno risultati positivi significativi.che potrebbero anche accrescere le possibilità di far divenatre la Locride Capitale della cultura Italiana per il 2025.

Ulteriore impulso potrebbero dare anche i vari Club Services ,le associazioni del territorio, cuore pulsante della società che si stanno attivando per un incontro collegiale per aderire ufficialmente e dare il loro contributo operativo al programma già in avanzata fase elaborativa da parte dei Tecnici e degli Esperti del Tavolo Permanente di concertazione,. aperto, appunto, a recepire integrazioni e proposte.

È facilmente intuibile che se ciò avverrà partirà una grande mobilitazione con il preciso obiettivo di creare le condizioni per qualificare, rendere per quanto possibile fruibile tutto il potenziale del territorio e, soprattutto, evidenziarlo in maniera conoscitiva.

Un obiettivo che aiuterà la Locride nella “sfida” per Capitale della cultura ma servirà anche a creare una grossa rete di cooperazone comprensiva di competenze e professionalità capace di mettere sul tappeto anche i problemi del territorio e destare la giusta attenzione nelle Istituzioni superiori, Regione Governo compresi.

La Segreteria del T.P.C. (Tavolo permanente di concertazione)