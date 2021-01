Locride Ambiente: proclamato lo stato di agitazione per mancato pagamento stipendi di novembre e dicembre 2020

R. & P.

In nome e per conto dei lavoratori nostri assistiti, Vs dipendenti presso i cantieri in epigrafe con la presente la scrivente organizzazione sindacale proclama lo stato di agitazione a partire dalla data odierna .

La decisione viene determinata dal ritardo da parte della Locride Ambiente nel pagamento delle retribuzioni del mese di novembre e dicembre 2020; ritardo che rappresenta ormai una triste consuetudine. E che, in aggiunta, ad aggravare il quadro, ha costretto i lavoratori a trascorrere senza alcuna risorsa le recenti festività natalizie e di fine d’anno.

Proprio i reiterati inadempimenti di tale società, infatti, avevano determinato e determinano tuttora i lavoratori e la scrivente O.S. a richiedere in maniera sistematica l’intervento sostitutivo della Stazione appaltante previsto dal D. Leg.vo n. 50/2016 in caso di mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori .

Cosa avvenuta anche in relazione alle indicate mensilità.

Tuttavia, come è noto, il rapido e corretto espletamento della procedura richiede la consegna da parte dell’azienda dei relativi prospetti-paga che la Locride Ambiente, nonostante la tempestiva richiesta ogni volta avanzata dai lavoratori interessati, rifiuta sistematicamente di consegnare nell’evidente intento di danneggiare consapevolmente i lavoratori, procrastinando ulteriormente il momento del pagamento delle loro retribuzioni o, nella migliore delle ipotesi, consegnandole con estremo ritardo e solo dopo grandi pressioni da parte dei lavoratori e della scrivente O.S.

Atteggiamento inaccettabile che si ripete sistematicamente e che impone alla scrivente O.S: la proclamazione di uno stato di agitazione che non verrà più revocato neanche a seguito del pagamento delle suindicate mensilità o di una più sollecita consegna delle buste-paga almeno fin quando la società non dimostrerà un netto cambio di comportamento pagando tempestivamente i lavoratori o, perlomeno, favorendo e non ostacolando il pagamento da parte della Stazioni appaltanti con una rapida e scadenzata consegna dei prospetti paga.

Ai fini dell’esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione previste dalla L. n. 146/90, la presente richiesta viene inviata alle Direzioni aziendali per il seguito di competenza, rimanendo in attesa delle convocazioni della scrivente organizzazione sindacale per l’esame dei motivi della controversia.



Il Coordinatore Provinciale Slai Cobas Nazzareno Piperno