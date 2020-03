LOCRIDE AMBIENTE “Nessuna violazione delle norme igienico sanitarie”

R. & P.

Si resta basiti nell’apprendere della nuova sortita del sindacato Slai Cobas, che annuncia lo stato di agitazione per asserite violazioni delle norme igienico sanitarie da parte di Locride Ambiente SpA.

La affermazione è totalmente priva di fondamento, quindi falsa. Non solo, la stessa è chiaramente strumentale.

Complimenti alla disonestà intellettuale e di comportamento di questo sindacato che nel tempo ha virato verso strategie di comunicazione, che sanno, veramente, di complotto.

Qui non c’entra affatto la preoccupazione della salute dei lavoratori, materia che questa società non ha mai trascurato e, a maggior ragione, in situazioni di emergenza come quella attuale.

Si sappia che Locride Ambiente si avvale della collaborazione di medici esperti in igiene e profilassi, che indicano le direttive da seguire e gli interventi da effettuare.

Pertanto, ogni situazione ė perfettamente monitorata.

Questa ennesima scorrettezza da parte di Slai Cobas non passerà sotto traccia.

L’ufficio legale adotterà a breve le decisioni che reputera’ più opportune..

Siderno,li 10 Marzo 2020 UFFICIO STAMPA LOCRIDE AMBIENTE SpA