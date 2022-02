LOCRIDE AMBIENTE L’Amministrazione Comunale vicina ai lavoratori

(ph. Enzo Lacopo)

R. & P.

Oggi i lavoratori di Locride Ambiente hanno protestato per rivendicare il diritto ad uno stipendio erogato nei tempi stabiliti dal loro rapporto contrattuale:siamo al loro fianco!

Abbiamo da subito attivato il potere sostitutivo, quando consentito dalla legge, proprio per essere vicini a loro ed alle loro famiglie.

Locride Ambiente, alla quale il Comune di Siderno corrisponde regolarmente i canoni per le prestazioni come da capitolato, si assuma le proprie responsabilità:o è in grado di garantire il servizio pagando i lavoratori in maniera puntuale, oppure noi non staremo a guardare.

L’Amministrazione Comunale di Siderno