LOCRIDE AMBIENTE Il PD di Siderno solidale con gli operai

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno esprime solidarietà e vicinanza ai dipendenti della Società Locride Ambiente che svolgono il servizio di raccolta differenziata in quasi tutta la Locride. Questi operai, con sacrifici enormi, anche sul piano della salute, effettuano il servizio porta a porta quotidianamente e prestano dunque un’attività lavorativa che, dignitosamente, deve essere regolarmente retribuita e tutelata. Invero, da anni ormai, i ritardi nei pagamenti sono diventati “strutturali” e la negazione per lunghissimi mesi delle loro legittime aspettative mortifica e logora la dignità umana, costringendo le loro famiglie – spesso monoreddito- a sacrifici assurdi e disperati. Ciò è assolutamente indegno in una società civile ed è dovere di chi milita e si schiera a favore della giustizia sociale e della dignità del lavoro, alzare il proprio grido e tenere accesi la riflessione ed il dibattito pubblico su una questione assolutamente prioritaria e che, ovviamente, ha riflessi negativi anche in termini di efficienza nella raccolta differenziata e, quindi, della vivibilità di tutta la comunità. Non è un tema che riguarda solo gli operai ma tutti i cittadini sidernesi e della Locride. Il Partito Democratico sidernese auspica, pertanto, che questo appello alla responsabilità sia avvertito a tutti i livelli e che venga al più presto ripristinato uno status quo degno di una società civile e rispettosa dei diritti fondamentali dell’uomo.

