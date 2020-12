LOCRIDE AMBIENTE Il Comune di Siderno nel mirino di Slai Cobas

R. & P.

Evidentemente non solo il settore privato ma anche quello pubblico in Calabria è sordo alle rivendicazioni che i propri dipendenti avanzano a tutela dei propri diritti, preferendo evidentemente trincerarsi dietro il solito assordante silenzio da ‘muro di gomma’ .

E’ quanto di recente accaduto con l’Amministrazione Comunale di Siderno che sollecitata dalla scrivente organizzazione ad un incontro, nella logica di dialogo e di confronto preliminare che sempre nella visione di chi scrive deve precedere le successive eventuali iniziative di protesta, ha ritenuto di non fornire alcun riscontro alla richiesta avanzata dal sindacato.

E ciò nonostante le rivendicazioni dei lavoratori e gli argomenti da trattare fossero della massima importanza riguardando le gravi criticità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro di numerosi lavoratori dipendenti del Settore 6 del Comune di Siderno in servizio come operatori esterni.

Si andava dalla segnalazione di un’evidente disparità di trattamento tra i dipendenti interni e gli operatori esterni per quanto riguardava la tempestività dei pagamenti e per quanto riguardava il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Basti pensare alla circostanza che vede alcuni lavoratori costretti a prestare servizio senza i necessari dispositivi di protezione individuale a cominciare dalle scarpe antinfortunistiche

Lavoratori costretti, inoltre, a lavorare senza aver mai potuto usufruire di servizi igienici adeguati.

Elementi della massima importanza che si sostanziano, si ripete, in gravi violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro e che ciò nonostante, l’Amministrazione in questione non considera argomento sufficiente per accettare di incontrare i lavoratori e chi li rappresenta.

E poi si parla di legalità…

Ma le rivendicazioni non si fermavano qui sconfinando nella inspiegabile mancata consegna ai lavoratori dei buoni-pasto, ferma per quanto riguarda i nostri assistiti al mese di novembre 2019 fino ad arrivare all’altrettanto inspiegabile ritardo nel pagamento ai lavoratori dei vari istituti economici previsti dal contratto che non vengono liquidati da molto tempo nonostante l’obbligo di corresponsione mensile previsto dal contratto medesimo.

Ebbene, nonostante la tanta carne al fuoco e nonostante l’atteggiamento collaborativo e di apertura, teso alla risoluzione pacifica delle criticità nell’interesse di tutti, dimostrato dal sindacato l’Amministrazione oppone un reiterato quanto incomprensibile silenzio.

Reiterato perchè l’odierno silenzioso rifiuto al confronto viene dopo il mancato riscontro alle precedenti numerose sollecitazioni avanzate dai lavoratori.

Incomprensibile perchè proviene da un’Amministrazione pubblica che nell’occasione è rappresentata da Commissari Prefettizi, dai quali ci aspettavamo e ci aspettiamo ancora un diverso atteggiamento.

Magari quello di prendere in mano la situazione e risolverla facilmente ed in breve tempo trattandosi di professionalità senza dubbio capaci ed illuminati per come spesso hanno avuto l’occasione di dimostrare anche nel recente passato

Ciò detto se tuttavia vi è qualcuno che pensa che basta opporre un rifiuto per fatti concludenti per fermare la nostra azione sindacale a tutela dei lavoratori allora quel qualcuno evidentemente non conosce bene lo Slai-Cobas la sua storia generale e la storia individuale di chi oggi lo rappresenta

Noi il nostro l’abbiamo fatto, dimostrando di voler dialogare e confrontarsi e continueremo a farlo. .

Se, tuttavia, nessuno risponderà, allora vuol dire che bisogna irrigidirsi ed alzare il livello.

Per questo, perdurando il silenzio dell’Amministrazione, si valutare di intraprendere tutte le necessarie e conseguenti iniziative di carattere sindacale, senza escludere ovviamente neanche lo sciopero, necessarie a far sentire ancora una volta la voce di lavoratori che, invece, qualcuno vorrebbe, magari anche stancandoli, ridurre al silenzio.

Chi ci legge può star sicuro che noi in silenzio finchè si tratta di difendere i lavoratori ed i loro diritti non staremo mai.

Vibo Valentia, 4 dicembre 2020

Il Coordinatore Provinciale Slai -Cobas di Vibo Valentia