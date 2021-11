LOCRIDE AMBIENTE Argirò (PC) solidale con gli operai in sciopero

R. & P.

Il nostro partito da anni impegnato sulle problematiche ambientali della nostra cittaddina deplora il comportamento di “Locride Ambiente” esso e solidale con lo sciopero in autotutela applicata degli operai da questa notte.

La ditta da anni ha mantenuto sempre un comportamento inadeguato verso i propri dipendenti,essa ha sempre scaricato sui vari comuni i suoi assurdi comportamenti, che variano da comune a comune, secondo i casi arrivando anche a sei mesi di mancato versamento delle paghe, oltre a delocalizzare, riempire di lettere di diffida i propri dipendenti ,adoperando a volte poccoli cavilli burocratici, (rigettati sempre dai giudici del lavoro)

Comportamenti che minano la stabilità delle famiglie, quasi tutte monoreddito, producendo solo indecisioni ai propri dipendenti e che colpiscono la loro serenita’ per lo svolgimento del loro lavoro.

Il nostro partito si augura che la nuova amministrazione possa agire meglio dei commissari,e che essa possa intervenire fattivamente per evitare altri problemi che potrebbero sorgere nei prossimi giorni…specialmente nell’ avvicinarsi delle feste natalizie.

Noi aspettiamo l’amministrazione anche sui problemi ambientali, che sono tanti

da risolvere quasi immediatamente…

La questione dell’ampliamento dell’impianto di San Leo, dove noi partecipiamo con il ricorso al TAR contro la Regione Calabria, insieme a tutte le associazioni e i partiti .

Altra questione del depuratore decisa recentemente… dove altri comuni 5 comuni si colletteranno al nostro depuratore ,che non faranno altro che aggravare per generazioni sempre a San Leo! aggiungasi anche la bonifica in atto della BP,

l’inquinamento delle falde aquifere, sotto l’altra fabbrica chimica “Sika”!!.per cui sono chiusi 17 pozzi.

Certamente sappiamo che questi problemi non si risolveranno immediatamente e che sono stati provocati anche da precedenti amministrazioni e dai commissari…ma il PD è stato ed è presente alla Regione, nella Citta’ Metropolitana, e In tanti comuni che sversono i liquami e i rifiuti nella nostra cittadina.

Il segretario della sezione.”Vincenzo Bolognino”

Damocle Argiro’