Finanza d’impresa e opportunità per i giovani al centro del convegno promosso da Lions Club Locri e Rotary Club Locri

R. & P.

Giovani e sviluppo imprenditoriale, questo il focus del convegno “Locride 2.0 – I giovani per il futuro”, che si terrà mercoledì 17 dicembre, alle ore 17.30, nelle sale dell’Hotel President, a Siderno; evento promosso e organizzato da Lions Club Locri e Rotary Club Locri, in collaborazione con la Consulta Comunale Giovanile di Locri e con la partecipazione delle Consulte giovanili di Sant’Ilario dello Ionio, Marina di Gioiosa, Gerace e Caulonia.

Sistema bancario e finanza d’impresa in chiave di sviluppo per il futuro i principali temi sul tavolo dell’incontro che si propone di analizzare le leve finanziarie a disposizione, inclusi gli incentivi per l’imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno.

La sessione istituzionale si aprirà con i saluti di Roberto Trimboli, presidente Rotary Club Locri, Ettore Lacopo, presidente Lions Club Locri, Paolo Commisso, Rotary Club Locri, Francesco Procopio, Presidente Consulta Giovanile Locri. Interverrà l’assessore regionale alle Attività produttive, Giovanni Calabrese.

A seguire, la sessione tecnica fornirà spunti operativi, aggiornamenti sul panorama finanziario e creditizio e approfondimenti sui bandi disponibili, con l’intervento di Nicola Ritorto, consulente d’impresa, Vito Piccolo, commissario ABI e area manager Calabria UNICREDIT, Marco Pensabene, gestione corporate BCC Calabria Ulteriore. Modera il convegno la giornalista Maria Teresa D’Agostino.

L’appuntamento rappresenta un’occasione importante di confronto e crescita per i giovani e gli operatori del settore. L’obiettivo è offrire conoscenze fondamentali per accedere al credito e sfruttare al meglio gli strumenti di sostegno all’imprenditoria giovanile per dare nuovo slancio allo sviluppo economico del nostro territorio.