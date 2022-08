LOCRI VERSO LE ELEZIONE Nasce “Azione Popolare Democratica”

di Gianluca Albanese

LOCRI – Si chiama “Azione Popolare Democratica” il nuovo gruppo politico costituito da una dozzina di personalità politiche locresi che si propone come primo obiettivo l’individuazione dei candidati da sostenere alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Al primo punto delle richieste che “Azione Popolare Democratica” formulerà ai vari candidati coi quali intenderà interloquire, ci sarà la tutela e il potenziamento dell’ospedale di Locri.

“Chi verrà, – si legge in una nota diffusa agli organi di stampa – se qualcuno verrà, dei candidati alla Camera dei Deputati o al Senato, a chiedere il nostro voto, saprà sin da ora che il nostro sostegno elettorale sarà possibile solo se nel partito e nella coalizione che lo candiderà, ci sarà l’ospedale di Locri in cima alla agenda di interesse parlamentare. Il nostro impegno – prosegue il comunicato – continuerà per costruire una compagine amministrativa per le prossime elezioni comunali. In questo caso (il tempo a disposizione è più lungo) cercheremo di costruire alleanze civiche capaci di dare risposte concrete e immediate alle esigenze dei locresi, partendo dalla revisione del prezziario cimiteriale.

Senza ipocrisie, diciamo subito che non faremo alcuna alleanza con l’attuale gruppo dirigente del PD. Per il resto, saranno i punti di maggiore sensibilità e convergenza democratica e solidale, a garantire – conclude la nota – intese di gestione del governo locale”.