di Redazione

LOCRI – In occasione della già avvenuta apertura dei cantieri (in data 26/06/2023) per la rifunzionalizzazione degli spazi da destinare alla nuova UOC di Oncologia presso l’ospedale di Locri (progetto NOLE), l’associazione “Angela Serra” e l’Asp di Reggio Calabria, informeranno, in occasione dell’incontro denominato “Cantieri aperti”, che si svolgerà venerdì 14 luglio, ore 11.00, nella sala della Biblioteca “G. Incorpora” di Palazzo Nieddu del Rio, sullo stato dei lavori e sulle tempistiche per il completamento.

Prenderanno parte all’incontro:il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, il commissario straordinario Asp di Reggio Calabria, Lucia di Furia, il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, il presidente dell’Unione dei Comuni, Vincenzo Maesano, il presidente dell’Associazione “Angela Serra” Massimo Federico, il responsabile regionale della stessa, Attilio Gennaro, il progettista studio FM ,Franco Maghenzani, Fabio Auddino, membro del comitato promotore del progetto.

Saranno inoltre presenti: il prof. Pierfrancesco Tassone, direttore della U.O. Oncologia Medica Traslazionale AOU Policlinico Mater Domini, il prof. Pierosandro Tagliaferri, direttore della U.O. Oncologia Medica AOU Policlinico Mater Domini, il dott. Giuseppe D’Ascol,i direttore sanitario Ospedale Spoke di Locri, i famigliari del dott. Giovanni Condemi, i dirigenti medici della UOC di Oncologia Ospedale di Locri, dott. Francesco Serranò e dottoressa Irene Cutuli, i direttori delle varie strutture dell’ospedale Spoke di Locri, il responsabile della sezione Linfovita di Ardore, Francesco Bova e diversi primi cittadini dei Comuni della Locride.

Si coglie l’occasione sin d’ora per invitare tutta la comunità a una “grande festa” per celebrare tutti insieme la posa del “PRIMO MATTONCINO” che si terrà in Planteria- Orto Urbano, lungomare di Locri, lato sud, domenica 16 luglio, dalle ore 19:30.

Saranno presenti vari stand di associazioni, società civile e club service del territorio che serviranno prodotti per aperitivo e cena, tra questi: Associazione “Angela Serra”, ristorante La Cascina, Linfovita ONLUS, Lions Roccella Jonica, Fidapa Siderno, Rotary Club Locri e la A.S.D. FitWalking Calabria, per la parte musicale si esibiranno parte del gruppo ARTISTI UNITI PER LA RICERCA: i Quartaumentata, Manuela Cricelli, Mario Muscolo e i suoi Estrogeni e Bruno Ferrò.