Locri, unanime la condanna dell’Avvocatura per atto intimidatorio a Maio e Perrone Filardi

Locri, unanime la condanna dell'Avvocatura per atto intimidatorio a Maio e Perrone

La Camera Penale 1989 e la Camera Civile di Locri Tommaso Giusti esprimono viva condanna al gravissimo e vile atto perpetrato ai danni degli Avvocati Vincenzo Maio e Stefania Perrone Filardi.

Nel libero e non condizionabile svolgimento delle attività professionali dell’Avvocatura, devono essere immediatamente censurati e sanzionati comportamenti finalizzati ad impedire il giusto diritto di difesa dei propri assistiti, che deve essere espletato con assoluta correttezza e serenità dal professionista incaricato per lo svolgimento del proprio mandato.

L’auspicio è che gli organi preposti si attivino immediatamente al fine di porre in atto, nel più breve tempo possibile , le immediate contromisure di legge atte a condannare ed a frenare, per il futuro, il ripetersi di episodi lesivi della libertà professionale dell’avvocato oltre che della Sua indipendenza ed autonomia.

Locri, lì 17.12.2020

Avv. Mario Mazza – Presidente Camera Penale 1989 Locri

Avv. Antonino Lacopo- Presidente Camera Civile Locri Tommaso Giusti