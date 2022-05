Locri, una serie di iniziative per commemorare le vittime di mafia

LOCRI RICORDA.

23 maggio minuto di silenzio in tutte le scuole ed esposizione lenzuola bianco.

25 maggio ospite Paride Leporace con “Toghe rosso sangue” che incontrerà le scuole.

Con il mese di maggio è iniziata la stagione del ricordo che il Comune di Locri ha programmato per commemorare le vittime della mafia e condividere con la città e le scuole progetti di legalità.

Sul balcone del Municipio della Città di Locri al centro dello storico Viale Matteotti padroneggia uno striscione bianco con sopra scritto: “La Città di LOCRI… RICORDA le stradi di Capaci e Via D’Amelio (1992/2022)”. In occasione dell’anniversario di quelle assurde e ancora impunite stragi di Palermo, il Comune ha voluto dedicare questo gesto simbolo per il trentennale della morte di Giovanni Falcone ( 23 maggio) in cui persero la vita il giudice, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della propria scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, e la strage del 19 luglio dove morì il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Un gesto per richiamare sempre l’attenzione su ciò che è stato e non dovrà più essere e affinché il ricordo possa insegnare, l’Amministrazione Comunale ha inteso denominare il 2022 come “l’Anno del ricordo”, proponendo una stagione della memoria con lo svolgimento di iniziative, convegni, eventi in sinergia ed in rete con le realtà ed agenzie educative presenti e attive sul territorio, tra tutti con le Istituzioni scolastiche.

L’Amministrazione comunale di Giovanni Calabrese con il coordinamento degli Uffici e dell’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione guidato dall’assessore Domenica Bumbaca, ha accolto e sostenuto le iniziative proposte dalle scuole di ogni ordine e grado.

Si è partiti con la scuola del plesso Scarfò dell’Istituto comprensivo “De Amicis Maresca” dove è stato piantato “Un albero per il futuro”; analoga iniziativa in presenza del giudice Nicola Gratteri si è svolta all’Istituto professionale, sede di Locri e lo stesso procuratore è stato ospite alla rassegna culturale “Libriamoci” sostenuta dalla scuola media Maresca della dirigente Carla Galletta;

interessante il gemellaggio trai giovani studenti del liceo classico e artistico ” Oliveti Panetta” con l’ Istituto “Primo Levi” di Torino, e seguito è l’appuntamento con “Legalefavole e i Mistini del Pianeta SogniMisti” fiaba che indica ai bambini la strada per raggiungere il bene Comune e la legalità e che fa parte della campagna sociale contro la criminalità e le mafie, sostenuta da Legalitria organizzata da Radici future. Altre saranno le iniziative tra tutte il 23 maggio è stato esteso l’invito a tutte le scuole ad osservare un minuto di silenzio alle ore 12 ed esporre un lenzuolo bianco, mentre il 25 sarà a Locri al Palazzo della cultura, Paride Leporace con “Toghe rosse sangue” che dialogherà con il giornalista Gianluca Albanese. Il 31 maggio conclusione con l’idea del liceo Mazzini e della Comunità Papa Giovanni XIII con il murales e l’evento “ FacciAMO la Pace”.

Maggio sarà dedicato ad altri momenti importanti e si presenterà il concorso dedicato agli studenti delle scuole superiori intitolato al compianto dottor Fortunato La Rosa, giunto alla sua 5 edizione grazie alla famiglia che ha donato una borsa di studio che vedrà poi la premiazione durante l’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023 dove si ricorderà anche la figura del generale Dalla Chiesa a 40 anni dall’omicidio.

Domenica Bumbaca, assessore alla cultura e pubblica istruzione: “Un ringraziamento alle scuole sensibili a questi temi che permettono di ricordare e conoscere la storia di uomini che hanno lottato in nome della giustizia. Con le scuole abbiamo avviato un percorso di progetti che vedrà le Istituzioni organizzare una serie di momenti di riflessione e di educazione civica sulla legalità e rispetto delle regole”.

Locri, 20/05/2022

Ufficio Stampa Città di Locri