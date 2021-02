Locri: UN ALBERO È PER SEMPRE. VERRANNO PIANTATI DUE ALBERI DALLA COPPIA DI SPOSI PIU’ GIOVANE DI LOCRI.

R. & P.





LOCRI – L’Amministrazione comunale con l’Assessorato all’Ambiente e l’Assessorato alla Cultura promuovono la campagna di sensibilizzazione sull’educazione ambientale e cultura ecologica “Un albero è per sempre”.

Una idea rielaborata ed ispirata alle molte iniziative, come la piattaforma “Treedom” che invita gli innamorati a regalare un albero per l’occasione di San Valentino. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Calabrese, cogliendone l’importanza del messaggio, si è ispirata a tale iniziativa intendendo realizzare un evento simbolico per la città.

In occasione della festa degli innamorati, domani 14 febbraio, alle ore 16.00 in piazza de Gasperi, verranno piantati due alberi che simboleggiano la coppia. Per l’occasione è stata invitata a partecipare alla piantumazione delle piante, la coppia di sposi più giovane in matrimonio della Città di Locri, Ivan e Alessia.

È una iniziativa simbolo di amore eterno come l’albero e la sua vitale importanza.

Gli alberi sono stati donati dal Consorzio di bonifica “Alto Ionio reggino” guidata dal commissario straordinario Pasquale Brizzi, a cui vanno i ringraziamenti. «L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutti noi a salvaguardare l’ambiente, riqualificare aree verdi migliorando la vita e l’habitat di ognuno ed incentivare sempre più aree verdi, sottolineando i benefici che apportano gli alberi per la nostra salute e per l’ecosistema» – lo affermano gli assessori Fontana e Bumbaca.

Una iniziativa che si aggiungerà ad altri progetti che avranno come tema la cultura ecologica, l’educazione ambientale con la collaborazione di associazioni e scuole con cui il Settore Ambiente, Cultura e Pubblica Istruzione stanno già lavorando.