Locri, tutto pronto per “Ai Confini del Sud” – Musica Etnica e … dintorni

LOCRI- Al ritmo di un viaggio interiore, attraverso un percorso di partecipazione intima ed intensa, attraverso la condivisione di ideali, emozioni e idee, ritorna a Locri dopo 9 anni “Ai confini del Sud” per tre serate, 4,5,6 agosto nei giardini della Fondazione Zappia. Una incisiva azione sul terreno culturale del comprensorio che, in seguito alla manifestazione, ha visto nascere nuove collaborazioni tra artisti e l’ampliamento delle contaminazioni musicali e dei confini geografici, promuovendo la musica come linguaggio per raggiungere e recuperare i valori più antichi dell’umanità. «L’obiettivo – afferma l’ideatore e direttore artistico Massimo Cusato è quello di consolidare un appuntamento che ponga al centro dell’attenzione la cultura Euro-Mediterranea, attraverso il confronto tra le millenarie memorie musicali, cresciute sulle sponde ed a ridosso del Mediterraneo; così la Calabria e la Locride propongono un intenso viaggio volto al recupero delle tradizioni musicali e narrative, che consenta di raggiungere la matrice culturale comune ai popoli del Sud: un Sud assolutamente senza confini. E Cusato mostrando soddisfazione esprime i suoi ringraziamenti a tutti gli amici che nelle precedenti 14 edizioni hanno collaborato all’ottima riuscita della kermesse portando nomi importanti, dai gruppi musicali ai cantautori italiani ed internazionali, da musicisti jazz e musica etnica.

«Grazie – continua il musicista locrese- a Domenica Bumbaca, assessore alla Cultura del Comune di Locri, al Sindaco Giovanni Calabrese e a tutta l’Amministrazione Comunale per avermi dato la possibilità di mettere in piedi questa edizione riportando in città un evento vanto per la nostra cultura e territorio».

La serata di domani vedrà la cerimonia di premiazione del premio Musica “Città di Locri” e poi spazio alla musica con Mario Venuti.

Cast Artistico Agosto 2022 https://www.mariovenuti.com/

Mario venuti duo 4 agosto ore 22

Marco Zurzolo Ensamble 5 agosto ore 22 https://www.facebook.com/zurzolomarco

Tony Bungaro duo 6 agosto ore 22 https://www.tonybungaro.it/bio

.

Ufficio Stampa Città di Locri