di Mario Murdolo

LOCRI – Nella splendida cornice del teatro del Palazzo della Cultura Locri, davanti a un numerosissimo pubblico attento e interessato, il gruppo di teatro-danza capitanato dalla maestra Roberta Franco, nell’occasione nella duplice veste di regista e attrice, con l’ausilio del Regista e Maestro di recitazione Nuccio Hyeraci di Roma, e suo collaboratore scolastico Pietro Commisso, ha messo in scena l’opera classica rivisitata di Persefone.

Sul palco a danzare le sue bravissime allieve, tra le quali primeggia la giovanissima e pluripremiata Syria Ierinò, che a soli 15 anni ha raggiunto il prestigioso titolo di campionessa mondiale di danza classica. I ragazzi invece con un abbigliamento costituito da elmo, corazza, maschera e armi dell’epoca, accompagnati da una sinfonia scelta con competenza da Roberta. La performance è stata ripetutamente interrotta da continui e lunghi applausi.

Veramente una scelta oculata e indovinata quella di portare in scena quest’opera, poiché si coniuga perfettamente con il luogo scelto, Locri, città storicamente e tradizionalmente appartenente alla luminosa epoca della Magna Grecia. L’indimenticabile serata si è conclusa tra il tripudio e i meritati complimenti degli astanti, Roberta Franco, visibilmente emozionata e raggiante di soddisfazione e gioia, che ha abbracciato e ringraziato i suoi allievi che ancora una volta hanno dato lustro e positiva visibilità alla sua scuola. Grande successo dunque per la nuova associazione socio culturale Creo APS, associazione che sarà ufficialmente presentata a Bivongi insieme al suo organico associativo, come il ballerino e attore Pietro Commisso e anche il sottoscritto come vicepresidente. Ancora una volta la maestra Roberta Franco è riuscita a fare centro grazie al suo dinamismo, inventiva e bravura artistica.