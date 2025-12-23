Both Sides Now
di Maria Antonella Gozzi Alla frase appena conclusa non aveva messo il punto. Ma non era stato per dimenticanza. Fra...
di Maria Antonella Gozzi Alla frase appena conclusa non aveva messo il punto. Ma non era stato per dimenticanza. Fra...
di Simona Ansani LAMEZIA TERME - Li chiamano angeli silenziosi, dagli occhi profondi e dal cuore grande. Sono angeli che...
di Redazione LOCRI - Ritorna in carcere l'uomo evaso dopo cinque giorni di latitanza. Alle 10.50 circa di questa mattina...
Screenshot Video di Enzo Lacopo © 2025 SIDERNO - I tradizionali Auguri di Buone Feste da Lady Immacolata dal Mercato...
LENTE LOCALE, testata giornalistica registrata al tribunale di Locri (Aut. 03/2012)
Direttore responsabile: Simona Ansani
Edita da Associazione Qua la Zampa Roccella Ionica,
Viale XXV Aprile 27 D,
89047 Roccella Ionica (RC).
C.F./P.I. 90025920803.
Tel: +39 328 685 1989
Contattaci:
info@lentelocale.it
direttorelentelocale@libero.it
Lascia un commento