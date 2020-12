LOCRI Sospesa fino al 22 dicembre l’attività didattica dell’Istituto comprensivo De Amicis-Maresca

di Redazione

LOCRI – Sospesa fino al prossimo 22 dicembre l’attività didattica della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo De Amicis-Maresca.

L’ordinanza sindacale è scaturita dopo la positività al Covid-19 di due studenti, a seguito di tampone antigenico, i quali saranno a loro volta sottoposti alla verifica di tampone molecolare.

Le lezioni, per tutte le classi dell’istituto, proseguiranno in modalità Dad.

Intanto, nella serata di ieri, come comunicato dal primo cittadino Giovanni Calabrese, è stata segnalata anche la positività al tampone antigenico, di un’alunna della scuola elementare De Amicis e per uno dei genitori. Oggi, il plesso scolastico è rimasto chiuso per consentire le operazioni di sanificazione.

“Valuteremo – ha comunicato ieri il sindaco – previo confronto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, eventuali e ulteriori provvedimenti”.