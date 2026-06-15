<!-- wp:image {"id":168778,"sizeSlug":"large","linkDestination":"media"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/4-6-scaled.jpeg"><img src="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/4-6-1024x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-168778"\/><\/a><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>SPECIALE di Enzo Lacopo \u00a9 2026<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LOCRI - Le riprese "Step by Step" del passaggio dei giovani ciclisti <strong>"GIRO NEXT GEN 2026"<\/strong> sulla SS 106 tra Locri e Siderno e il passaggio sul traguardo volante al Km 100 davanti la Chiesa di Santa Caterina, in Piazza dei Martiri.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {"id":168776,"sizeSlug":"large","linkDestination":"media"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/2-7-scaled.jpeg"><img src="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/2-7-1024x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-168776"\/><\/a><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":168780,"sizeSlug":"large","linkDestination":"media"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/5-4-scaled.jpeg"><img src="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/5-4-1024x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-168780"\/><\/a><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":168775,"sizeSlug":"large","linkDestination":"media"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1-7-scaled.jpeg"><img src="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1-7-1024x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-168775"\/><\/a><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":168777,"sizeSlug":"large","linkDestination":"media"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/3-7-scaled.jpeg"><img src="https:\/\/www.lentelocale.it\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/3-7-1024x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-168777"\/><\/a><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class="wp-block-heading"><strong>VIDEO<\/strong><\/h2>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:embed {"url":"https:\/\/youtu.be\/DH4lMsG0xG8","type":"video","providerNameSlug":"youtube","responsive":true,"className":"wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} -->\n<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">\nhttps:\/\/youtu.be\/DH4lMsG0xG8\n<\/div><\/figure>\n<!-- \/wp:embed -->
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