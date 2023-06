(foto e video di Enzo Lacopo)

di Francesca Cusumano

LOCRI- Dopo le consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio, con la vittoria “a mani basse” del sindaco Giuseppe Fontana, si è insediato questo pomeriggio, in un’aula consiliare gremita di gente, il neo civico consesso.

Come ogni primo Consiglio comunale che si rispetti, la discussione ha riguardato i consueti punti all’ordine del giorno.

Dopo la convalida di tutti i consiglieri eletti, sono stati nominati i capigruppo della maggioranza e della minoranza: nel primo caso, il nome proposto e poi approvato, è stato quello di Giovanni Puro; per l’opposizione, capogruppo di “Con Senso Civico”, Raffaele Sainato mentre per “Storia e Progresso”, Ugo Passafaro.

Si passa così speditamente al giuramento del sindaco che, visibilmente emozionato, si è detto orgoglioso del ruolo assunto, non più da “facente funzioni” ma da primo cittadino, eletto con il 57,27% dei consensi «Vorrei – ha detto in apertura – ispirare il mio mandato ai principi della Costituzione, ovvero libertà, uguaglianza e rispetto verso gli altri e vorrei essere guidato dallo stesso spirito dei padri che scrissero la Carta Costituzionale, superando con il dialogo e il dibattito, separazioni, contrapposizioni, particolarismi e divisioni. Vorrei essere nella forma e sostanza, il sindaco di tutti. Ringrazio i cittadini che hanno riposto quella fiducia richiesta a gran voce in campagna elettorale, la città si è espressa in maniera chiara, inequivocabile e ciò ci stimola per il raggiungimento di risultati sempre più importanti per la nostra amata Locri. Abbiamo presentato un programma di continuità, di obiettivi che vogliamo raggiungere per la crescita della nostra città, guardando al futuro, attraverso il confronto continuo, l’ascolto incessante dei nostri cittadini e la sinergia che in questi anni, ha contraddistinto l’Amministrazione Calabrese, con tutte le istituzioni presenti. Guardo con fiducia e speranza – ha aggiunto il sindaco Fontana – alle sfide che ci attendono, continuando quel percorso di rilancio tracciato da Giovanni Calabrese, al quale va il mio sentito ringraziamento. Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, da cui mi aspetto un proficuo aiuto per il raggiungimento di quel fine ultimo che è rappresentato dall’interesse generale e dal benessere della nostra città. Ancora insieme, viva Locri».

Di “opposizione rigorosa e costruttiva, cercando il confronto aperto sui fatti al netto di strumentalità preconcetta e di posizioni ideologiche”, ne ha parlato nel suo primo intervento, il capogruppo di “Storia e Progresso”, Ugo Passafaro.

«Siamo determinati – ha chiosato – a concorrere al ricambio di taluni metodi di lavoro inappropriati che hanno segnato le passate gestioni. Saremo intransigenti sul piano della trasparenza dell’azione amministrativa e della legalità. Dopo una competizione elettorale, non ci sono vincitori né vinti, occorre uno sforzo di pacificazione sociale con un’attenta e oculata attività amministrativa che non penalizzi nessun cittadino a favore di altri».

Dopo un particolare riferimento ai giovani che pagano più pesantemente i “riflessi” della crisi, Passafaro ha invitato il sindaco Fontana a farsi portavoce nel Comitato dei sindaci, del “tasto dolente” dell’ospedale cittadino, paragonato a detta del capogruppo di “Storia e Progresso” «a un ammalato claudicante che arranca e sta in piedi a stento ma riesce, grazie ai sacrifici di tutto il suo organico, a dare risposte sanitarie di qualità. Insieme al collega Sorbara, lavoreremo ad esclusivo interesse dei cittadini ai quali ci rivolgeremo per idee e suggerimenti».

Di nuova stagione, è invece intervenuto il capogruppo di “Con Senso Civico”, Raffale Sainato «Oggi – ha premesso – inizia una nuova stagione. Da parte nostra, non ci saranno attacchi personali su nessuno, la nostra opposizione, verterà sugli atti, sosterremo le vostre proposte e quello che c’è da correggere, lo segnaleremo. Saremo vigili su tutto, sempre nel limite del rispetto della legge e delle persone».

Sulla nomina di un assessore esterno al Bilancio, Sainato ha espresso il proprio plauso per la scelta di un “tecnico” e che risponde al nome di Bruno Iorfida «Anche se – ha precisato – avremmo preferito che la scelta fosse avvenuta all’interno della Locride o comunque all’interno della provincia di Reggio Calabria. Questo non significa che disprezziamo le competenze di Bruno Iorfida».

Al terzo punto all’ordine del giorno, sono stati poi nominati il presidente e il vice del Consiglio comunale.

La scelta sul ruolo di presidente è ricaduta (per la terza volta), sull’avvocato Miki Maio, sebbene inizialmente il capogruppo di “Con Senso Civico”, avesse proposto il nome di una donna, ovvero Jessica Romeo.

Così con 14 voti favorevoli e l’astensione del gruppo “Storia e Progresso”, perché non coinvolto nella proposta avanzata dal gruppo di maggioranza (tanto da ritenerla, a detta di Passafaro, una “caduta di stile”) Miki Maio diventa il presidente del civico consesso.

Alla consigliera Roberta Rupo, l’incarico di vicepresidente.

Anche su quest’ultima nomina, non è tardata ad arrivare l’ennesima stoccata alla maggioranza, dei consiglieri di minoranza Ugo Passafaro ed Eliseo Sorbara, per non aver considerato la loro posizione, iniziando in tal senso, “con il piede sbagliato”, per cui da qui, la loro decisione di astenersi dalla suddetta votazione.

Al quarto punto, il sindaco Giuseppe Fontana, ha indicato i componenti del suo esecutivo: la prima eletta, Domenica Bumbaca (745 preferenze), Ornella Monteleone (562 preferenze), Alfredo Cappuccio (532 preferenze), al quale è stato conferito anche il ruolo di vicesindaco, Giuseppe Arone (529 preferenze) e l’esterno, Bruno Iorfida, ex primo cittadino di Mongiana e attualmente, responsabile del settore economico finanziario del Comune di Soverato.

Se per Bruno Iorfida è oramai confermata la delega al Bilancio, top secret ancora quelle degli altri quattro componenti della Giunta che, come anticipato dal primo cittadino questo pomeriggio, saranno attribuite nei prossimi giorni; così come saranno conferiti incarichi anche a coloro non facenti parte dell’esecutivo.

Gli ultimi due punti dell’assise consiliare, hanno riguardato la nomina dei componenti della commissione elettorale e la nomina dei componenti della commissione dei giudici popolari.

Membri effettivi della commissione elettorale, Giovanni Puro, Giovanni Lacopo e Roberta Cautela; supplenti, Alfredo Cappuccio, Jessica Romeo e Marco Cutrona.

Nominati per la commissione dei giudici popolari, Enzo Panetta e Marco Cutrona.

