LOCRI Seconda edizione del premio “Radici Calabresi”

RADICI CALABRESI. SECONDA EDIZIONE

Locri premia Scaglione e Milicia, due ingegneri calabresi sul tetto del mondo.

Nel giardino dell’Accademia Senocrito la seconda edizione del premio dei cittadini illustri nel mondo accademico e scientifico.

“Radici calabresi” è il premio che l’Amministrazione comunale ha inteso istituzionalizzare per conferire il giusto riconoscimento alle donne ed agli uomini di origini calabresi che, con impegno e professionalità, hanno dato lustro alla Calabria consentendo di divenire fucina di personalità socialmente e culturalmente rilevanti in ambito internazionale.

Così nella prima edizione lo scorso anno è stato conferito il premio Radici calabresi alla Rettrice della Sapienza Università di Roma, professoressa Antonella Polimeni.

Un riconoscimento attribuito dall’Amministrazione di concerto con il consigliere comunale Carlo Previte, dottore laureato alla “Sapienza Università”, e la già dottoranda alla “Sapienza Università” avvocatessa Anna Maria Pancallo, con il sindaco Giovanni Calabrese e l’assessore alla cultura Domenica Bumbaca.

Per la seconda edizione gli stessi hanno deciso di conferire il premio a due ingegneri professionisti locresi che si sono distinti sul panorama mondiale per la loro brillante carriera.

Anna Scaglione M.Sc.’95, Ph.D. Il ’99 è rientrata nella facoltà di Cornell Engineering nel settembre 2021 come professore di ingegneria elettrica e informatica con sede presso Cornell Tech. Prima di tornare alla Cornell, è stata professoressa di ingegneria elettrica, informatica ed energetica presso l’Arizona State University. È stata Professore di Ingegneria Elettrica e Informatica in precedenza presso l’Università della California a Davis (2008-2014) e presso la Cornell University (2001-2008), dove è diventata Professore Associato con incarico nel 2006. Scaglione è stata Assistant Professor presso l’Università di Nuovo Messico (2000-2001). L’esperienza della dottoressa Scaglione è nell’ampia area dell’elaborazione statistica dei segnali con applicazione a reti di comunicazione, sistemi di alimentazione elettrica/infrastrutture intelligenti e scienza delle reti. La dott.ssa Scaglione è stata eletta IEEE Fellow nel 2011. Ha ricevuto nel 2000 l’IEEE Signal Processing Transactions Best Paper Award, l’IEEE Donald G. Fink Prize Paper Award nel 2013 per la migliore recensione di quell’anno tra tutte le pubblicazioni IEEE. Inoltre, il suo lavoro con il suo studente ha vinto nel 2013 l’IEEE Signal Processing Society Young Author Best Paper Award (Lin Li) e diversi premi per i migliori documenti per conferenze. È stata Distinguished Lecturer SPS per gli anni 2019-2020 ed ha ricevuto il Technical Achievement Award 2020 dall’IEEE Communication Society Technical Committee on Smart Grid Communications. Il suo record di servizio è ampio. È stata Editor in Chief delle IEEE Signal Processing Letters nel (2012-2013) ed è stata editore associato per IEEE Transactions on Wireless Communications dal 2002 al 2005 per IEEE Transactions on Signal Processing dal 2008-2009, dove è stata area editor nel 2010-11. Attualmente è Deputy EiC per le IEEE Transactions on Control of Networked Systems dove è stata Associate Editor 2016-2017 e poi Senior Editor 2018-2019. È stata presidente generale del workshop SPAWC 2005 e membro del Signal Processing for Communication Committee dal 2004 al 2009. È stata un comitato direttivo della conferenza IEEE SmartGridComm dal 2010 al 2013. Nel 2011 è stata nel Consiglio di amministrazione della IEEE Signal Processing Society -2014 ed è stata membro dell’SPS Awards Board nel 2016-2017.

Francesco Milicia 47 anni, Laureato in Ingegneria Meccanica a Bologna con Master in Business Administration e studi post laurea in Sales & Marketing e Finance alla London Business School, alla China Europe International Business School ed all’Insead. Global Sales Vice President di Ducati: ha ricoperto in passato diversi ruoli tra cui: Direttore Acquisti e Logistica e Managing Director Thailand per Ducati di cui fa parte del Board dal 2015. Dal 2005 al 2011 ha lavorato per società del gruppo Ariston come Amministratore Delegato China e Country Manager Italy. Sei anni trascorsi all’estero tra Cina e Thailandia: sposato e con due figli.

Domani 10 agosto saranno premiati dal sindaco Giovanni Calabrese e dall’assessore alla cultura Domenica Bumbaca che leggeranno le motivazioni che insieme a Anna Maria Pancallo e Carlo Previte.

Locri, 09/08/2022

Ufficio Stampa Città di Locri