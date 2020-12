LOCRI Scuola superiore al tempo del CoViD-19, comunicato congiunto dei rappresentanti d’istituto

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Buongiorno a tutti, i rappresentanti d’istituto e di consulta espongono le loro considerazioni sulle attuali problematiche del covid 19 presenti all’interno dell’istituzione scuola.

Rispettivamente: Giacomo Galasso (Licei G.Mazzini), Alessandro Coffa (Istituto Alberghiero “Dea Persefone”), Francesco Procopio (Liceo Classico Ivo Oliveti), Luca Tropea (Liceo Scientifico Zaleuco).

Da 10 mesi ormai ci troviamo sempre più addentrati nel sopracitato problema dove la scuola, con i suddetti alunni, si ritrova in una situazione di abbandono da parte delle istituzioni. La conseguente didattica a distanza infatti mette a dura prova l’intero mondo scolastico rappresentando una grossa incognita su scala nazionale, dove il triste scenario causato dalla pandemia ha catapultato i giovani in una realtà totalmente diversa, costringendoli a modificare abitudini e stili di vita.

Le neo entrate classi prime, a cui viene dato un caloroso benvenuto da parte di tutti i rappresentanti, hanno trovato poco spazio riservato a socializzare e ad ambientarsi sia con i rispettivi compagni che con il corpo docenti.

Le suddette problematiche possono essere estese, oltre che ovviamente all’intera società scolastica, soprattutto alle classi frequentanti l’ultimo anno e tenuti ad affrontare gli esami di stato. In quanto a ciò i maturandi si riservano di richiedere al ministero dell’istruzione delucidazioni riguardanti quest’ultimo.

Non dimentichiamo però che il sistema scolastico emergenziale ad oggi crea difficoltà sopratutto ai docenti; per l’appunto, si rinnova la collaborazione con gli stessi e con i presidi sempre pronti a dare ascolto e ad esaudire le problematiche imminenti.

Ad oggi crediamo che la situazione all’interno delle strutture scolastiche sia stata monitorata e gestita nel miglior modo possibile con rigide e dovute precauzioni prese da tutto il personale scolastico e a cui va un doveroso plauso.

Purtroppo dispiace constatare che c’è sempre più una mancata organizzazione nell’ambito dei trasporti; è infatti noto a tutti che la maggior parte della popolazione studentesca raggiunga i propri istituti con mezzi pubblici che diventano oggetto di assembramenti sia all’esterno, presso le fermate dei bus, che all’interno di essi.

Ad ogni modo la scuola resta sempre e comunque un bene primario di cui difficilmente bisognerebbe privarsene; la necessaria salvaguardia di essa porta infatti alla creazione di questo comunicato, mirato ad unificare e dare voce agli studenti.

Proprio per questo motivo crediamo che sia di fondamentale importanza la cooperazione tra tutti i rappresentanti d’istituto e di consulta degli studenti per far fronte all’attuale problematica. Fare gruppo risulta quindi un obbligo per riallacciare i giovani e renderli partecipi attivamente al contesto scolastico e attuale.

Ci auspichiamo, in vista di futuri progetti, che tutto torni alla normalità per il bene comune e per l’incolumità oltre che di tutto il mondo, dell’istruzione e di tutti gli studenti.Concludiamo augurando a tutti buone feste con la speranza di poterci presto rivedere tra i banchi di scuola.

I RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO

Francesco Procopio

Alessandro Coffa

Luca Tropea

Giacomo Galasso