LOCRI Sabato il ricordo della città ai caduti di Nassiriya

R. & P.

Anche quest’anno la Città di Locri partecipa alla “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, istituita con Legge Nazionale nel 2009 che coincide con un evento drammatico, una immane tragedia che ha segnato l’Italia intera e il mondo: la strage di Nassiriya.

«Il 12 novembre è una data storica e significativa che la città locrese ha voluto istituzionalizzare, non solo in ricordo commosso delle vittime, militari e civili, uomini che hanno sacrificato la loro vita in nome della pace in territori stranieri – afferma il primo cittadino Giovanni Calabrese- ma anche per rimarcare la valenza morale delle missioni di pace, il coraggio di questi uomini caduti in servizio nell’adempimento del proprio dovere, dimostrando quanta umanità si manifesta in questi momenti, e riflettere, dunque, tutti insieme sul contributo che possiamo dare noi per una convivenza civile e pacifica».

Già negli anni scorsi la Città ha vissuto con commozione questo momento, celebrando una solenne funzione religiosa, con la deposizione di una corona alla lapide in Piazza Nassiriya, l’alzabandiera fatto da due giovanissimi studenti, l’inno d’Italia intonato dai ragazzi del gruppo “musica” dell’Istituto comprensivo “De Amicis- Maresca”, la realizzazione di una bellissima immagine rappresentativa che oggi riveste la gradinata presente nella piazza e di una stele realizzata dall’artista Giuseppe Alessi che l’Amministrazione comunale ha donato all’Arma dei Carabinieri e che successivamente è stata riprodotta ed esposta nella piazza intitolata appunto nel 2008 alla memoria dei martiri di Nassiriya.

Un momento, inoltre, per rinnovare il patto di collaborazione, con le Forze dell’Ordine che lavorano quotidianamente per garantire la sicurezza del nostro territorio.

Quest’anno, la città ricorderà l’attentato di Nassiriya, sabato 13 novembre dalle ore 10 nella piazza Ai caduti di Nassiriya, dove verrà celebrata una Santa Messa dal Vescovo della Diocesi Locri Gerace Mons. Francesco Oliva, insignito del Premio Nassiriya per la Pace 2021 proprio il 9 novembre dall’Associazione Elaia al Santuario dell’Annunziata di Camerota (Sa).

Alla commemorazione di sabato parteciperanno le istituzioni civili e militari, le realtà scolastiche e la “Banda della Città metropolitana di Reggio Calabria” che eseguirà l’Inno d’Italia per l’alzabandiera e alcuni brani commemorativi.

Sarà inaugurata una scultura realizzata da un artista locale per commemorare il diciottesimo anno dalla strage.