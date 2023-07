di Redazione

LOCRI – “Insegnare a prendersi cura dell’ambiente, significa insegnare a dare valore alla vita”.

E’ stato proprio questo il messaggio di cittadinanza attiva e responsabilità sociale che le ragazze ed Iiragazzi della Consulta Giovanile insieme all’Amministrazione Comunale di Locri – Assessorato all’Ambiente ed alle Associazioni aderenti, hanno voluto lanciare sabato pomeriggio, in occasione della Giornata di sensibilizzazione per la tutela ambientale ed il rispetto della natura.

Le attività di pulizia e raccolta, si sono concentrate lungo l’area pedonale e nella zona antistante la pineta, lato sud del lungomare cittadino.

Molti i giovani partecipanti, tra i quali il presidente della Consulta Giovanile, Marco Cutrona, il vicepresidente, Francesco Procopio, il segretario, Alessia Martelli ed i consiglieri Ilaria Iaconis e Alessandro Scalese che, muniti di guanti e sacchetti, hanno dato il proprio contributo all’iniziativa, segnale evidente di una crescente consapevolezza e sensibilità ambientale.

Presenti per l’Amministrazione, il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Alfredo Cappuccio, l’assessore al Turismo, Ornella Monteleone, l’assessore al Verde Pubblico, Giuseppe Arone e la vicepresidente del Consiglio, Roberta Rupo.

Attiva anche una delegazione degli Scout Agesci e del Masci.

Dall’iniziativa, è emerso quanto sia fondamentale “comprendere il valore vitale della sostenibilità ambientale e come la qualità dell’aria che respiriamo e la salubrità del luoghi che ci ospitano, rappresentino una nostra responsabilità non soltanto per il presente, ma verso le generazioni future”.