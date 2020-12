LOCRI Ripresa scuola. Sainato, Baldessarro e Sofia:”Sicurezza studenti e famiglie va tutelata”

R. & P.

I consiglieri comunali di Locri Raffaele Sainato, Anna Baldessarro e Anna Sofia si esprimono favorevolmente sull’apertura delle scuole della città prevista per domani 4 dicembre, come comunicato dal dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo statale De Amicis Maresca e dal sindaco, ma, sottolineano al contempo, la necessità di garantire la massima sicurezza e la sanificazione dei locali che saranno frequentati dagli studenti.

“Si nutrono molte preoccupazioni – sottolineano i consiglieri comunali – circa la tranquillità del rientro a scuola dei piccolini alunni dell’infanzia e dei giovani studenti delle medie e delle primarie, proprio a pochi giorni dal Natale, soprattutto in questo periodo caratterizzato, purtroppo, in ambito locale dai numerosi contagi. Si sarebbe potuto attendere qualche settimana e agire con scrupolo doveroso, sanificando le scuole e facendo rientrare i ragazzi subito dopo l’Epifania. Non si è infatti potuto procedere in così poco tempo a metodi di sanificazione congruenti a quanto previsto dai protocolli ministeriali per la prevenzione della Covid-19. Procedure certamente costose – ammettono i consiglieri Sainato, Sofia e Baldassarro – cui il Comune avrebbe dovuto contribuire in ogni caso, magari facendovi fronte con prelievi dal fondi di riserva o ancora con fondi ministeriali per la gestione della Pandemia, ovvero anche tramite il risparmio di spesa su azioni non indispensabili per il periodo; azioni che – rimarcano i consiglieri – si stanno affrontando come se ci si trovasse in una fase di normale amministrazione prenatalizia”.

Raffaele Sainato, Anna Baldessarro e Anna Sofia, di Maggioranza Critica