Locri, riprendono le lezioni del Corso Difensori d’ Ufficio con l’avvocato Adriana Bartolo

LOCRI- E’ ripreso, dopo la pausa estiva, il Corso Biennale per l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale delle difese d’ufficio, organizzato dal COA di Locri, dedicato alla procedura penale e riguardante i seguenti argomenti “Conclusioni indagini preliminari ; Attività ex art 415 bis cpp; Opposizione alla richiesta di Archiviazione“.

Relatori dell’evento formativo sono state gli avvocati Adriana Bartolo e Anna Careri.

L’incontro, dopo i saluti della coordinatrice del corso, avv.Angela Giampaolo, si è aperto ricordando la figura dell’avv. Nino Maio (per diversi anni Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Locri e successivamente anche Presidente onorario del Foro),

una persona apprezzata e benvoluta da tutti, che ha rappresentato un punto di riferimento per l ‘avvocatura locrese, soprattutto per quella piu giovane, per come ha voluto sottolineare l’avv.Adriana Bartolo rievocando alcuni aneddoti condivisi con l’avv.Nino Maio all’inizio del suo percorso professionale.

Successivamente ha preso la parola l’avv. Luciano Rodino‘(Componente esterno della Commissione Corso biennale) che ha introdotto l’avv.Adriana Bartolo presentandola all’uditorio come la “la PRIMA DONNA PENALISTA del foro di Locri , protagonista di importanti processi penali anche in altri fori , in un periodo in cui, per ragioni ambientali e subculturali, si riteneva che il penalista dovesse essere di sesso maschile, ma che rimane ancora oggi un esempio da seguire per la sua capacità ,preparazione e competenza ,ma anche per la sua correttezza deontologica nei confronti dei colleghi e degli operatori della giustizia.



L’avv.Adriana Bartolo nel corso del suo intervento e’ stata un fiume in piena confermando la sua elevata professionalità nella trattazione degli argomenti, dispensando con generosità il suo bagaglio di preziosi consigli e informazioni utili ai futuri difensori di ufficio nell’ottica di una proficua linea difensiva, sia nella fase delle indagini preliminari che nel dibattimento.

Successivamente è stata la volta della collega Anna Careri (gia intervenuta in occasione di altro incontro formativo) che ha trattato gli argomenti relativi all’ ”Opposizione alla richiesta di Archiviazione ” dimostrando anche in quest’occasione la sua competenza e preparazione di grande studiosa del diritto con un linguaggio chiaro e lineare.

All’esito dell’incontro sono stati espressi complimenti e ringraziamenti

alle illustre relatrici dall’avv. Angela Giampaolo anche a nome del Consiglio del foro di Locri per la loro disponibilità ,competenza e autorevolezza di questo ottavo incontro formativo

Prossimo appuntamento 17 Settembre ore 9:30 12:00 per la nona lezione