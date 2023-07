Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2023

di Simona Masciaga

LOCRI – Innovazione, trasformazione, ricerca attenta tra i meno conosciuti spartiti del patrimonio musicale e mossi da una forte passione l’Enea Barock Orchestra, ieri in ensamble, ha coinvolto ed emozionato il pubblico presente presso la Corte del Palazzo Comunale di Locri che, come ogni anno, diviene la location per le manifestazioni culturali estive programmate dall’Amministrazione Comunale della stessa città.

Enea Barock Orchestra, una realtà fortemente voluta da Francesca Ascioti, una musicista,che ha affascinato il pubblico con la sua ambrata, chiara voce contraltile esibendosi nelle arie del “Tamerlano” di Vivaldi e nel ruolo di Cornelia tratta dall’opera “Giulio Cesare” di Haendel: una voce dai timbri caldi, abilità esecutiva, tecnica musicale che l ha promossa essere tra le “Quattro regine del Belcanto“; l’Ascioti, oltre ad essere perfettamente integrata all’orchestra, ieri diretta dal primo violino e direttore Gabriele Pro, ha dominato la scena per eleganza, gusto, raffinatezza e simpatia.

Musica innovativa per gli appassionati e nuove scoperte realizzate dall’Enea Barock orchestra che sarà protagonista di altre serate Opera e Musica giunta alla XV edizione voluta da Rapsodie Agresti Calabria e sotto la direzione artistica di Domenico Gatto e Renato Bonajuto.

Grazie a Francesca Ascolti per averci concesso amichevolmente l’intervista.

VIDEO INTERVISTA