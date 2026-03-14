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LOCRI – Presso l’aula Corte di Assise del Tribunale si è svolto l’incontro-confronto “REFERENDUM sulla GIUSTIZIA le ragioni del SI e del NO“. organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dall’ADU (Associazione Difensore di Ufficio).

L’iniziativa, organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dall’ADU (Associazione Difensore di Ufficio) con finalità esclusivamente informativa e di interesse pubblico, ha ottenuto una notevole partecipazione di avvocati civilisti e penalisti, appartenenti Foro di Locri.

Le immagini e il Video realizzato dal nostro Enzo Lacopo con gli interventi dei relatori di entrambi gli schieramenti: Avv. Angelo Francesco Macrì e Avv. Salvatore Zurzolo per il SI e Avv. Anna Condò e Avv. Pino Mammoliti per il NO;

Moderatore Avv. Giuseppe Sgambellone;

Saluti istituzionali : Avv. Angela Giampaolo (Presidente ADU) e Avv. Carmela Neri (Presidente Consiglio Ordine Avvocati Locri).

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