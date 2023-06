di Francesca Cusumano

LOCRI – “Un confronto costruttivo e collaborativo”.

Può essere definito così, l’incontro tenutosi ieri pomeriggio nella sala consilare di Palazzo di Città, tra l’Amministrazione comunale e le diverse attività imprenditoriali, un dialogo aperto, dal quale sono emerse idee e proposte finalizzate a rilanciare non solo le stesse attività produttive e commerciali ma anche lavorare in sinergia per favorire la crescita e la valorizzazione del territorio.

L’incontro che ha coinvolto rappresentanti di varie categorie economiche, è stato promosso dal vice sindaco Alfredo Cappuccio, dalla vice presidente del Consiglio comunale, Roberta Rupo e dai consiglieri Gessica Romeo e Giovanni Puro.

Tra i presenti, anche l’assessore al Turismo e Marketing Territoriale, Ornella Monteleone e la consigliera, Roberta Cautela.

Durante la discussione, sono state affrontate diverse questioni, tra le quali il potenziamento dei servizi alle imprese, il rafforzamento del servizio di raccolta, misure di sostegno alle stesse attività cittadine, nonchè il calendario degli eventi in programma per la stagione estiva targata 2023, così come è stato rimarcato dall’assessore Monteleone, il ruolo rilevante dello “spirito imprenditoriale” per lo sviluppo economico e turistico della città.

L’Amministrazione ha ascoltato attentamente le esigenze e le preoccupazioni degli esercenti presenti, dimostrando un forte impegno per trovare soluzioni adeguate e di concerto con gli stessi operatori commerciali, promuovere il benessere della comunità locale e lo sviluppo sostenibile del territorio.

L’amministrazione comunale è vicina alle attività produttive e ritiene fondamentale uno sviluppo di tipo commerciale e turistico della nostra città.

Per raggiungere qualsiasi obiettivo è però necessaria una sinergia totale tra l’amministrazione e le attività commerciali. Insieme dobbiamo programmare il futuro e condividere un progetto di crescita, benessere e sviluppo