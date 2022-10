Locri, procedono gli incontri del Corso Biennale Difensori d’ufficio

di Redazione

LOCRI-Si e’ svolto presso il Tribunale di Locri -Aula Corte di Assise,l’8 Ottobre2022, l’undicesimo incontro del Corso Biennale per l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale delle difese d’ufficio, organizzato dal COA di Locri, dedicato alla Deontologia forense e riguardante i seguenti argomenti: “I principi generali di deontologia; La deontologia dell penalista;Il rapporto dell’avvocato con cliente, con i magistrati,con i cancellieri e con la stampa”.

Relatori dell’evento formativo sono stati gli avvocati:Giuseppe Femia (avvocato penalista/ civilista ,Presidente dell’ADU Sezione di Locri nonché sindaco del comune di Marina Gioiosa Ionica) e Luciano Rodino( avvocato penalista; Componente esterno del Corso Biennale difensori di ufficio e socio della Sezione “).

L’avv.Giuseppe Femia, nel corso del suo intervento, ha proceduto ad una lettura commentata e ragionata degli articoli del codice deontologico emanato dal CNF soffermandosi principalmente sui doveri e sulle norme di comportamento che devono essere osservati dall’avvocato, non solo nell’esercizio dell’attivita’ professionale, ma anche fuori dal processo, per recuperare quell’autorevolezza della nostra categoria professionale che è andata in gran parte perduta.



L’avv. Luciano Rodino‘ si è voluto soffermare sull’osservanza delle regole di comportamento del difensore di ufficio nell’esercizio dell’attività difensiva, ponendo in evidenza alcune problematicità inerenti la difficoltà di assolvere al mandato difensivo per impossibilità di elaborare una linea difensiva condivisa con gli imputati, sia irreperibili che non, ma ai quali occorre comunque garantire la difesa nel processo.

Ha altresi’ posto in evidenza alcune criticità riscontrate dal difensore ex art 97 IV comma cpp, in relazione ai rapporti con i difensori sostituiti, sia essi di fiducia che di ufficio, ed infine ha posto l’accento sulle difficoltà che il difensore di ufficio incontra per recuperare le proprie competenze, a causa di una normativa sul punto esageratamente difficoltosa per via di lungaggini procedurali che a volte vanifica il diritto al compenso del difensore di ufficio.

Tantissimi i casi trattati da entrambi i relatori che hanno offerto spunti di confronto e di riflessione sui principali aspetti dei vari illeciti deontologici dell’avvocato penalista e in particolare del difensore di ufficio.



All’esito degli interventi degli avvocati Giuseppe Femia e Luciano Rodino’ l’avv.Angela Giampaolo, coordinatrice del corso, Li ha ringraziati anche a nome del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Locri, e si e’ complimentata con loro per i pregevoli interventi, dando appuntamento all’uditorio per il 22 Ottobre ore 9:30 12:00 per la dodicesima lezione.