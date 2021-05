LOCRI Plauso dell’Amministrazione a Sammy Accursi per il prestigioso traguardo al Perugia Calcio

R. & P.

L’Amministrazione Comunale di Locri ha appreso con gioia la vittoria del campionato di Serie C girone B da parte del Perugia Calcio magistralmente guidato dal melitese Fabio Caserta e dal suo vice Salvatore “Sammy” Accursi, locrese doc, fino alla vittoria finale.

La storia calcistica dei due atleti reggini è nata e passata anche per Locri, dove entrambi hanno vestito la casacca amaranto in diverse stagioni di Serie D.

Successivamente, una volta terminata la carriera da calciatori, entrambi hanno intrapreso quella da allenatore, con Fabio Caserta che avuto già esperienze in Serie B.

Quindi la chiamata al Perugia dove Fabio ha voluto Sammy Accursi come su vice, il quale è tornato in terra umbra a distanza di 10 anni dall’ultima sua stagione calcistica proprio al Perugia.

Un connubio vincente, che ha portato i grifoni al ritorno in Serie B dopo una sola stagione di “purgatorio” ed in seguito ad un avvincente testa a testa con il Padova.

Così il vicesindaco di Locri, Giuseppe Fontana, nonché assessore allo Sport: «E’ con immenso orgoglio che apprendiamo questa notizia. Abbiamo fin dal principio tifato per Sammy affinché questa cavalcata si potesse concludere nel migliore dei modi. Ora gli spetta una sfida ancora più importante. Sono anche sicuro che a breve, maturata la giusta esperienza, lo vedremo presto a guidare in autonomia una compagine di livello nazionale, perché preparazione, disciplina e qualità a lui non mancano. Grazie anche per l’impegno che sta mettendo nella sua città con la costituzione di una realtà sportiva di primissimo livello che oltre a valori sportivi allena i tantissimi giovani atleti che ne fanno parte anche quelli di lealtà, sportività e legalità. Un giovane locrese insomma di cui tutta la comunità ne va fiera».