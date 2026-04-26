SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026
LOCRI – Nella Chiesa di San Biagio c’è stata l’accoglienza di S.E. Mons. Armand Brice Ibombo, Vescovo cattolico della Repubblica del Congo. Nominato da Papa Leone XIV il 28 Maggio 2025, Vescovo della Diocesi di Ouesso. Precedentemente è stato Vicedirettore del Seminario Maggiore Nazionale di Brazzaville.
Molti i fedeli presenti arrivati anche da Benestare, Careri, Sant’Agata del Bianco ed altri paesi del comprensorio della Locride.
Le Nostre immagini e il Video.
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