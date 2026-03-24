SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026
LOCRI – PalaCultura 20 Marzo 2026 le nostre telecamere hanno ripreso l’intervento integrale del Magistrato Eleonora Mazzitelli, che ha preceduto quello del Procuratore di Napoli Nicola Gratteri nell’ambito del Referendum sulla Giustizia con la vittoria del “NO” con il 53,7% dei consensi contro il 46,3%, con una affluenza del 58,9%.
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