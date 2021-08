LOCRI: OPERE FINANZIATE, SAINATO, “LOCRI OTTIENE DALLA GIUNTA REGIONALE DUE IMPORTANTI FINANZIAMENTI. PLAUSO AD ASSESSORE CATALFAMO”

R. & P.



LOCRI – “Locri ottiene dalla Giunta Regionale due importanti finanziamenti, per un ammontare complessivo di 500.000 Euro. Il primo intervento finanziato, con 350.000 euro, è destinato al definitivo completamento del Teatro Comunale. La seconda opera pubblica interessata dai contributi regionali, per 150.000 euro e che segue il sopralluogo di alcune settimana fa con la Protezione Civile Regionale, riguarda la messa in sicurezza del lungomare cittadino. Le risorse deliberate dall’esecutivo regionale consentiranno di rendere ancora più bella e attrattiva la Città di Locri, che si doterà, finalmente, di un luogo di cultura pienamente funzionale e potrà adeguare una parte del water front, oggi non utilizzabile. I finanziamenti ottenuti sono il frutto dell’intenso lavoro da me portato avanti nei mesi scorsi, in favore di tutte le comunità della Locride, e rappresenta il suggello di un impegno costante e costruttivo, che ha avuto e ha come riferimento esclusivo il bene comune. Un plauso particolare desidero rivolgerlo all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, che guarda con attenzione particolare al nostro territorio” – Così Raffaele Sainato in una nota.