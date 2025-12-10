Una edizione con i week-end a tema che vedrà a Locri la festa del dolce, percorsi del gusto, il presepe di ghiaccio, eventi per le scuole e associazioni

R. & P.

LOCRI – L’Amministrazione Comunale di Locri è lieta di annunciare l’atteso evento “Locri on Ice”, che si terrà dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Piazza dei Martiri, giunto alla dodicesima edizione e patrocinato da Calabria Straordinaria. Un grande villaggio natalizio al coperto, ricco di attività, spettacoli e tradizioni, che coinvolgerà cittadini di tutte le età e attirerà migliaia di visitatori da tutta la provincia reggina.

Si è partiti con la festa patronale e l’accensione dell’albero di Natale a cura dell’Accademia Senocrito tra musica e animazione. Il programma di “Locri on Ice” prevede week-end a tema con un coinvolgente “Christmas Market” nella via Macrì, nella villa comunale e in piazza, con prodotti artigianali e idee regalo, la consueta pista di pattinaggio sul ghiaccio per grandi e piccoli, “Incanto” il gigante albero di Natale che padroneggia sulla piazza centrale, laboratori e spazi ludico-ricreativi, l’area food con eccellenze enogastronomiche locali.

Dopo due week-end dedicati agli artigiani, arriverà un appuntamento “dolcissimo” con “Locri on Ice sweet”, dove le pasticcerie, bar e gelaterie del territorio, faranno degustare le loro buonissime produzioni; ritorna l’appuntamento con i Rioni il 22 e 23 dicembre, un Natale speciale con djset e attrazioni; il 27 e 28 percorso del gusto, tombolate e giorno dell’Epifania in moto. Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, come laboratori creativi, spettacoli di burattini, artisti di strada e parate delle favole e la magica bottega di Babbo Natale tutta da ammirare. Il Natale di Locri On Ice 2025 si arricchisce di un appuntamento unico e spettacolare: domenica 21 dicembre, la città ospiterà per la prima volta il “Presepe di Ghiaccio”. A partire dalle ore 16:00, il pubblico potrà assistere alla creazione dal vivo di un