LOCRI ON ICE Oggi Fit for NOLE “In cammino verso un sogno”

Coniugando benessere fisico e solidarietà, le “Amiche in rosa” in collaborazione con Asd Calabria Fitwalking, domenica 8 gennaio 2023, propongono “Fit for NOLE (Nuova Oncologia Locri Epizefi)”, la camminata solidale per le vie di Locri per la riqualificazione del reparto oncologico dell’Ospedale di Locri.



Raduno a Locri on Ice, piazza dei Martiri, ore 16.30, partenza ore 17.00; le iscrizioni (euro 10,00 comprensivi di K-Way o Agenda delle Amiche in rosa), presso lo stand dell’associazione all’interno di Locri on Ice, sono aperte dalle 10 del mattino fino alle 13.00, e dalle 14.30 fino a 30 minuti prima della partenza. Info al 347/69611254 (Antonietta).



Le “amiche in rosa”, volontarie della solidarietà, nell’ambito della campagna iniziata con “ottobre rosa”, promossa dall’Associazione “Angela Serra” e dal Comune di Locri- Assessorato alle Politiche sociali, sono in piazza dall’8 dicembre scorso con uno stand e con appuntamenti di condivisione e solidarietà.